“Andrea Zenga omofobo”/ Dopo il bacio a Tommaso Zorzi, Francesco Oppini attacca…

“Andrea Zenga omofobo”, questo è l’attacco un po’ latente che Francesco Oppini ha rivolto al neo gieffino reo, a suo dire, di giudicare e reagire male a quello che è stato il gioco a cui il Grande Fratello Vip 2020 ha sottoposto i suoi concorrenti. In pratica, maschi e femmine, sono stati chiamati a baciare la sua “dolce metà” di turno al suono di una sirena, maschio o femmina che siano. Anche Andrea Zenga si è dovuto mettere in gioco e se in un secondo momento lo ha fatto con Dayane Mello per scherzo, prendendo subito le distanze e dicendo che lei non è il suo ideale di donna, ancora prima lo aveva fatto con Tommaso Zorzi. Fin qui niente di male se non fosse che la sua reazione abbia un po’ fastidito qualcuno in rete e anche lo stesso Francesco Oppini che non ha gradito le parole e i pensieri fatti dal neo vippone.

“Andrea Zenga omofobo”, l’attacco di Francesco Oppini…

Ma cosa ha detto di così grave Andrea Zenga? In realtà niente e in molti lo hanno difeso dall’attacco di Francesco Oppini anche sui social. Ma se vogliamo proprio puntare il faro sulla questione, la frase che ha fatto gridare allo scandalo è stata: “Che imbarazzo. Speriamo che mamma non stia guardando il live“. Le parole di Andrea Zenga erano proprio relative al bacio che li ha dato dare a Tommaso Zorzi e in risposta alla frase di quest’ultimo che aveva sottolineato un attimo prima: “Ricorda che il tuo primo bacio qui rimarrò sempre io“. A questo punto Oppini ha subito accusato il colpo accusando il collega di omofobia al grido di: “In un mondo di Andrea Zenga che pensa a cosa potrebbe pensare la madre dopo un innocente bacio a stampo con un ragazzo gay siate Francesco Maria Oppini..”. A questo punto è sceso in campo anche il fratello di Andrea, Nicolò, che ha subito bacchettato il cronista: “In un mondo dove ogni parola viene presa come omofoba… No, meglio che non mi esprimo. Oppini poteva evitare di postare un commento del genere”. Cosa succederà questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA