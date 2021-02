Andrea Zenga piange a dirotto al GF Vip/ “Nicolò? So io cosa abbiamo passato!”

È un fiume di lacrime Andrea Zenga che, nella Casa del Grande Fratello Vip, sta mostrando un lato di se sicuramente inedito: la sua grande sensibilità. Lo ha dimostrato dopo l’incontro con suo padre Walter e torna a palesarlo quando in giardino arriva suo fratello Nicolò. “Ti voglio bene e vederti così, come sei stato negli ultimi giorni, mi ha fatto star male. Non devi stare così, devio essere sereno, tranquillo e devi divertirti, a ciò che accade fuori ci pensiamo noi.” ha dichiarato Nicolò, parole che hanno dato il via alle lacrime di Andrea. “Anche io ti voglio bene da morire, lo dico sempre a tutti. Ti ho pensato tanto in questi giorni, perchè sappiamo noi quello che abbiamo passato!” ha dichiarato Andrea.

Andrea Zenga, toccanti parole per il fratello Nicolò

Andrea Zenga ha aperto il suo cuore al fratello Nicolò in diretta al Grande Fratello Vip: “Non trovo giusto che vengo prima io perché sono in un programma televisivo. Magari potevi essere tu al mio posto, quando parlo e prendo gli applausi magari volevi esserci tu, perché hai sofferto tanto e mi hai sempre protetto, in tutto!” Parole toccanti e di grande amore, che hanno trovato la replica di Nicolò: “Io e te siamo una cosa sola, non esiste uno che scavalca l’altro, non mi interessa tutto questo. È come se io fossi qui dentro con te.”



