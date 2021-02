Andrea Zenga piange per l’incontro di Zelletta e suo padre/ Abbraccia Pierpaolo e…

Nonostante la forza e il distacco che cerca di mostrare quando si parla di lui, Andrea Zenga ha un chiaro punto debole che si chiama ‘papà’. Il difficile rapporto con suo padre Walter si riversa inevitabilmente in varie situazioni che si trova a vivere soprattutto nella Casa del Grande Fratello Vip. È così che, ad ogni incontro padre-figlio nella Casa dei suoi compagni di avventura, Andrea non riesce a trattenere le emozioni e, in qualche caso, le lacrime. È accaduto anche nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, quando Andrea Zelletta ha incontrato il suo papà. Durante il confronto tra i due, Pierpaolo ha tenuto stretto tra le sue braccia Zenga, immaginando che il momento potesse essere per lui più toccante che per altri.

Andrea Zenga commosso per Zelletta e il suo papà

Nel corso del confronto tra Andrea Zelletta e suo padre, Andrea Zenga, infatti, si è lasciato andare a qualche lacrima. D’altronde, pochi minuti prima, è venuto a conoscenza delle nuove dichiarazioni fatte da suo padre Walter nel corso di un’intervista. Di fronte a queste dichiarazioni, Andrea ha ammesso: “Il futuro è da scrivere, spero che riusciamo a venirci incontro e a creare qualcosa, senza rinfacciarci il passato”. E chissà che questo futuro non contenga un lieto fine con il suo papà Walter.



