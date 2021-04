Andrea Zenga: “Rosalinda a Tale e Quale? Show che fa per lei”/ E su Zelletta…

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, anche se al momento la coppia si è divisa. A svelarlo è proprio il figlio di Walter Zenga in diretta su RTL 102.5 News, nello spazio dedicato alla cronaca rosa condotto da Francesco Fredella. Niente panico però, la coppia si è divisa solo per poco tempo: “Rosalinda è scesa in Sicilia perché non vedeva suo padre da agosto e io purtroppo, per motivi lavorativi, non sono potuto scendere con lei. – ha spiegato Andrea, per poi aggiungere – La aspetto, intanto rimango qui, lavoro, faccio il casalingo… mi tengo impegnato!”

D’altronde proprio Rosalinda è ultimamente tornata al centro del gossip per importanti novità lavorative che potrebbero vederla presto protagonista, come la partecipazione a Tale e Quale Show, programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Abbiamo allora chiesto ad Andrea Zenga se Rosalinda si sta effettivamente preparando per la partecipazione a Tale e Quale Show, lui ci ha risposto: “Glielo auguro perché credo che sia una trasmissione che faccia proprio al caso suo. – su RTL 102.5 News ha poi svelato che l’ex gieffina – Ha iniziato a prendere lezioni di canto martedì scorso prima di partire, ha appena iniziato. Lei canta molto bene, è piacevole ascoltarla anche in casa.” Parlando di lavoro, Zenga ha inoltre svelato qual è il suo sogno: “Ora ho ripreso il mio lavoro da agente immobiliare però mi piacerebbe avere uno spazio come commentatore sportivo, è un piccolo sogno che ho. Sarebbe un sogno fare un lavoro nello sport e nel calcio per me. Magari con Francesco Oppini…” E non è mancata in fine la risposta simpatica ad Andrea Zelletta che lo ha ‘accusato’ di vendere casa troppo care: “Zelletta è tirchio: ha i soldi ma non li vuole spendere!” ha scherzato Zenga, che ha con Zelletta un bellissimo rapporto di amicizia.

