Andrea Zenga “scarica” Rosalinda Cannavò/ “Tra me e lei non c’è nulla”, ma Giulia Salemi… (GF Vip)

Negli ultimi giorni è stato più volte messo in dubbio il presunto interesse di Andrea Zenga per Rosalinda Cannavò (e viceversa). Complice anche il caos scatenato da un innocuo bigliettino che l’attrice siciliana ha destinato al giovane – il cui contenuto è poi stato reso pubblico tra equivoci e pettegolezzi – l’interesse dei coinquilini nei confronti di un presunto nuovo flirt nella Casa del Grande Fratello Vip è aumentato sempre di più. In particolare Samantha De Grenet ha più volte cercato di capire se tra i due giovani potesse esserci del tenero. Adesso però il diretto interessato, Andrea Zenga, è tornato sull’argomento facendo chiarezza dopo il nuovo scherzo del finto biglietto scritto in risposta a quello di Rosalinda.

Il figlio del campione Walter Zenga non ha mai negato che fisicamente Rosalinda Cannavò potesse stuzzicare in lui un certo interesse. Tuttavia, il rispetto nei suoi confronti – tenuto conto anche della situazione ancora poco chiara che la giovane vive fuori dalla Casa del GF Vip con il fidanzato Giuliano – lo pone nella posizione di mettere un freno ai presunti gossip esplosi nelle ultime settimane.

ANDREA ZENGA CHIARO SU ROSALINDA CANNAVÒ

Seduti in veranda, Andrea Zenga con l’amica Giulia Salemi si sono confrontati sugli ultimi avvenimenti che sono avvenuti nelle passate ore ed in particolare sullo scherzo del biglietto in risposta a quello vero scritto da Rosalinda. “È una cosa che stanno creando gli altri. Se aveste qualcosa da nascondere, avreste reagito in modo diverso”, ha commentato la Salemi che ha ammesso all’amico di non vedere nulla di malizioso nella situazione, dando la “colpa” agli altri Vipponi rei di aver trasformato un evento innocente in qualcosa d’altro. Zenga, di contro, in maniera decisa ha detto la sua asserendo di non avere intenzione di fare alcun apprezzamento dal momento che, nella sua posizione di single, potrebbe essere nuovamente frainteso, esattamente come già accaduto.

Anche secondo Giulia i loro inquilini starebbero ricamando su un qualcosa di totalmente fantasioso solo per noia. Quindi Andrea ha voluto chiarire anche il suo atteggiamento goliardico rispetto alla situazione: lui ci scherza su solo perchè vede la stessa reazione da parte dell’amica Rosalinda. “Non c’è altro, lei è fidanzata da 10 anni e sta per andare a convivere”, ha poi ammesso, senza molti giri di parole. Eppure Giulia non sembra essere così convinta che il discorso tra loro sia definitivamente chiuso, tanto da chiosare con una battuta: “Ricorda, ho nominato Pierpaolo ed è nato l’amore”.



