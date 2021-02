Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda Cannavò, nuova coppia del GF Vip?/ “Mi piaci vorrei abbracciarti di più”

Nei giorni scorsi ed alla vigilia di San Valentino, finalmente Andrea Zenga si è deciso ad aprire il suo cuore e dichiararsi a Rosalinda Cannavò. Un momento in realtà molto atteso dai Vipponi e dai telespettatori che da settimane avevano intravisto l’interesse reciproco dei due ragazzi, troppo rispettosi per aprirsi totalmente. E’ stato proprio il figlio di Zenga a chiedere a Rosalinda di potersi appartare per parlare in tranquillità. I due si sono così ritrovati ai piedi della piscina e qui Andrea ha ammesso che avrebbe voluto che questo momento avvenisse prima: “Non vorrei mai metterti in difficoltà per rispetto della la tua situazione”. Pur non avendo lui nulla da perdere, non vorrebbe mai mancare di rispetto alla giovane né al suo fidanzato con il quale ha condiviso gli ultimi dieci anni. Rosalinda ha apprezzato il suo modo di fare definendo “complessa” la sua situazione fuori dal GF Vip.

Le parole di Andrea Zenga hanno contribuito a destabilizzare la giovane attrice: “Stai facilitando una scelta che io già stavo prendendo”, lo ha tranquillizzato Rosalinda, facendogli capire che ci sarebbe anche un interesse da parte sua nei suoi confronti. Il gieffino ha ribadito di provare attrazione nei suoi confronti sia sul piano fisico che nei modi ma di essere in qualche modo frenato “perchè penso prima a te”, ha commentato.

ANDREA ZENGA E LA DICHIARAZIONE A ROSALINDA CANNAVÒ

Andrea Zenga è stato un vero e proprio fiume in piena e non ha negato al cospetto di Rosalinda Cannavò di aver avuto il desiderio di rispondere al suo messaggio e di avere voglia di abbracciarla di più. Parole, le sue, che hanno strappato un sorriso alla giovane attrice attualmente in crisi. “Dal momento in cui mi espongo è perchè ho capito delle cose”, ha commentato la ragazza. Zenga non ha negato il desiderio di volerla conoscere meglio sia dentro la Casa di Cinecittà che una volta fuori: “Non mi cambia niente aspettare o rispettare una situazione”, ha proseguito, ribadendo il suo interesse. “Mi piaci molto altrimenti non sarai arrivato a questo punto. Avrei voluto farlo prima ma avevo paura di metterti in difficoltà. Tutto è partito come un gioco, anche se non lo era. Ma se vorrai io ti vorrei conoscere meglio qui e fuori”, ha ammesso Zenga che non ha negato il desiderio di voler andare ben oltre. Tuttavia, in questo momento il suo pensiero primario è destinato proprio all’amica: “Se devo fare un passo indietro lo faccio, se ne devo fare uno avanti lo faccio molto volentieri ma non voglio in nessun modo metterti in difficoltà e voglio rispettare i tuoi tempi”, ha aggiunto. E’ stata poi Rosalinda a chiedergli un abbraccio ribadendo la difficile situazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA