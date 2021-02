Andrea Zenga/ Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò c’è da impazzire!

Andrea Zenga è stato il pomo della discordia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Il bel gieffino è arrivato al cospetto della siciliana parlando dei suoi sentimenti e ammettendo l’affetto e l’interesse che prova nei suoi confronti ottenendo un lungo abbraccio. Le cose tra loro sono cambiate quando Alfonso Signorini ha annunciato che Giuliano Condorelli ha fatto arrivare una diffida in redazione siglando così quella che sembra essere la fine del loro rapporto. A quel punto Andrea Zenga ha ottenuto quello che voleva: coccole e baci da parte di Rosalinda Cannavò. La bella attrice e il suo nuovo amore potevano finalmente essere felici e godersi questi giorni nella casa ma a rovinare tutto ci ha pensato Dayane Mello. La brasiliana è sempre più acida con Zenga reo di averle portato via la sua amica e, forse, di voler pure vincere il Grande Fratello Vip 2020 e ha deciso così di dirgli tutto questo in faccia ottenendo una sola risposta: “Non è colpa mia se sono entrato dopo di voi”.

Andrea Zenga tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, cosa farà?

Il nervosismo in casa è palpabile ma sicuramente in questi giorni il figlio di Walter Zenga ha dimenticato le lacrime delle scorse settimane per concentrarsi sulla sua bella Rosalinda che, a sua volta, è distrutta per il comportamento di Dayane Mello. Proprio quest’ultima ha mandato in tilt Andrea Zenga che, ritrovatosi in sauna con Pierpaolo Pretelli, ha ammesso che trova un po’ di difficoltà per via del comportamento di Dayane Mello. La sua amicizia con Rosalinda è davvero particolare e lui non sa che pesci prendere per riuscire ad inserirsi e sistemare un po’ le cose. Alla fine anche Pierpaolo Pretelli ammette di avere la stessa difficoltà alla luce di quello che è il comportamento della sua fidanzata quando c’è Dayane. Proprio nelle scorse serate lui si è addirittura sentito come una candela in confronto alle due che si rimpievano di coccole e di belle parole. Forse c’è qualcuno che sa giocare molto bene e altri un po’ meno? Sicuramente Zenga è chiamato a gestire tutto questa sera, ma a quale prezzo?



