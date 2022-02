Andrea Zenga: “Triangolo Alex-Delia-Soleil ha stufato”/ “Anello a Rosalinda Cannavò…”

Andrea Zenga è intervenuto in qualità di ospite nel pomeriggio di oggi, martedì 22 febbraio 2022, ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella. Subito il dialogo tra il giornalista e il figlio dello storico portiere dell’Inter è stato imperniato sull’anello regalato alla fidanzata Rosalinda Cannavò: tira aria di fiori d’arancio? “No, non è un anello da proposta di matrimonio – ha subito chiarito il giovane –. So che va fatta con un solitario…”.

Insomma, per le nozze occorre ancora attendere un po’ e tutti i fan della coppia che a San Valentino si erano illusi davanti all’anello donato da Andrea a Rosalinda dovranno pazientare. Il loro amore è sbocciato in occasione della loro partecipazione congiunta al Grande Fratello Vip, a proposito del quale Zenga ha commentato: “Si chiama reality show perché rappresenta la realtà, io sono stato fortunato. Per me è più facile vivere la nostra storia fuori che dentro. Lì sei ripreso dalle telecamere, ma la cosa positiva è che in quel momento conosci già le sfaccettature di una persona. Fuori ci sono più problemi di vita quotidiana”.

ANDREA ZENGA: “IL TRIANGOLO DEL GF VIP HA STANCATO”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Andrea Zenga ha evidenziato che c’è anche stato chi ha storto il naso di fronte alla sua relazione con Rosalinda Cannavò: “All’inizio non è stato semplice, è giusto ricevere critiche, ma noi eravamo sereni perché sappiamo quello che proviamo l’uno per l’altra. Ci siamo sempre vissuti come una coppia normale”.

In riferimento all’attuale edizione del GF Vip, Zenga non ha nascosto come il record di ascolti sia legato al triangolo che vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: “Ogni puntata si parla due ore di quello – ha detto –. Non mi piace, ha anche un po’ stufato, però lo seguo come una fiction“. Quali sono stati, invece, i concorrenti che l’hanno impressionato maggiormente? “Mi piaceva tanto Aldo Montano. Di quelli che sono rimasti, Jessica la trovo una ragazza sempre a modo e anche Barù mi piace”.

