ANDREAS DERMANIS, COMPAGNO MIKA/ Chi è? Regista di documentari e video musicali

Andreas Dermanis, 31 anni, è presentato dai giornali di gossip come il compagno di Mika. Il cantante libanese, dichiaratamente omosessuale (o meglio, è stata sua madre a rivelarne pubblicamente la tendenza) intrattiene da 14 anni una relazione con Dermanis e non lo nasconde: a suo dire, le persone più importanti della sua vita sono “la mia famiglia, le persone che non ci sono più, il mio compagno da 14 anni, lui odia che parli di lui, è un campagnolo si può dire”. Andreas è un regista di origine greca che – per deformazione professionale – non ama molto esporsi davanti alle telecamere, e al contrario di Mika tiene nascoste le loro vicende personali. A Fanpage.it, l’artista ha dichiarato: “Il mio partner si chiama Andy, fa documentari ed è una persona che conosco da tanti anni, stiamo insieme da molto tempo”.

Chi è Andreas Dermanis, compagno di Mika

Andreas Dermanis, conosciuto in quanto compagno di Mika, è in realtà un regista piuttosto apprezzato. Andreas si occupa soprattutto di girare documentari e video musicali. Ha collaborato con le emittenti Mtv, Bbc, Sky Arte e Channel4, oltre che con gli artisti Pet Shop Boys, Emeli Sandé, Bastille e lo stesso Mika. Per quest’ultimo, Dermanis si è occupato delle riprese del videoclip di Staring at the Sun. È facilmente intuibile che l’incontro con Mika sia avvenuto proprio nell’ambito del loro lavoro, ma non si conoscono le circostanze precise. Di Dermanis si sa ben poco, a parte quello che di lui racconta Mika. L’uomo non parla mai di sé, e non si ha notizia di suoi interventi in pubblico.



