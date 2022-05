Andreas Dermanis, compagno Mika/ “È discreto, riservato e anche molto stron*o”

Mika: “grazie ad Andreas Dermanis ho fatto coming out”

Andreas Dermanis, “Andy” è il compagno di Mika. Un grande amore quello nato tra il documentarista britannico e la stella del pop di origini libanesi. La loro storia ha vissuto degli up & down, ma Andreas e Mika si amano ancora come il primo giorno. Proprio il cantante, ospite di Mara Venier a Domenica In, si è sbottonato parlando della sua lunga relazione con il documentarista britannico che collabora con Channel 4, MTV e Sky Arts. ”

“È molto discreto, riservato e anche molto stron*o” – ha rivelato Mika che, proprio grazie alla storia d’amore con Andreas, è riuscito a fare coming out con la sua famiglia. “Andy aveva un rapporto molto forte con mia madre. Fu così che rivelai la mia omosessualità alla mia famiglia. Eravamo seduti in cucina. Mia madre mi disse: In fondo, che differenza fa? L’ho sempre saputo. Se non lo sapevi, questo è il tuo problema” – ha raccontato Mika.

Mika e Andreas Dermanis: “ci siamo separati e poi ci siamo ritrovati”

Mika e Andreas Dermanis fanno coppia fissa da tantissimi anni, ma anche per loro non sono mancati i momenti di difficoltà. A rivelarlo è stato proprio il cantante di “My happy ending” che ha confessato: “abbiamo avuto una grande crisi qualche anno fa. Ci siamo separati e poi ci siamo ritrovati. Ho capito che non dovremmo schiacciare l’altro. Smetti di volerlo controllare. Spesso, siamo troppo carnivori. Ci chiediamo perché non amiamo più la stessa persona, ma è semplicemente perché l’abbiamo distrutta”.

Non solo, Mika parlando del compagno dalle pagine di Donna Moderna ha rivelato il segreto del loro amore: “il primo è che collaboriamo, nelle cose importanti ma anche in quelle banali come la ricetta ideale di un risotto ai funghi. Il secondo è che litighiamo tanto e a voce alta. Ho molti amici che si stupiscono delle nostre scenate, loro non discutono quasi mai. Di solito, infatti, sono relazioni che non durano”.











