Andreas Dermanis, compagno Mika/ Il cantante: “Per una cosa perde la testa..”

Il regista e produttore Andreas Dermanis è lo storico fidanzato del cantante, nonché giudice di X-Factor 2021, Mika. I due stanno insieme da parecchio tempo, circa quindici anni, e con dedizione e passione portano avanti una relazione stabile e soddisfacente. Entrambi sono sempre stati piuttosto riservati sulla loro storia d’amore, ma anche sulla loro vita privata in generale. Sul web sono davvero poco le foto e le informazioni sulla coppia, sappiamo però che Mika e il suo fidanzato Andreas Dermanis si sono conosciuti nel corso del 2007, durante un’ospitata televisiva.

Quel poco che si sa sulla loro storia d’amore lo si deve al cantante, che un po’ di tempo fa aveva così descritto la convivenza col compagno: “È una casa piena di libri. C’è molta arte, ci sono i miei due cani, il giardiniere, una persona che cura la casa, il cuoco perché mangiare è bellissimo! E c’è il mio compagno che si ritrova sempre circondato da estranei. Lui ci perde la testa”.

Andreas Dermanis e l’evento benefico insieme al suo Mika

Dunque Andreas Dermanis sarebbe meno espansivo del suo fidanzato Mika, che al contrario – a quanto pare – ama condividere la casa con degli “estranei”. Mika d’altronde è un gran chiacchierone e ama socializzare col prossimo, la parlantina – come abbiamo potuto notare nel corso della sua lunga esperienza a X-Factor – non gli manca di certo. Insieme alla sua dolce metà Andreas, inoltre, si è reso protagonista nel 2020 di una bella iniziativa, organizzando un concerto virtuale su You Tube, intitolato I Love Beirut, il cui ricavato è stato devoluto alla Croce Rossa e Save The Children in Libano.

