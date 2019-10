Andreas Dermanis, fidanzato di Mika/ Con lui coming out in famiglia ma niente gossip

Il nome di Andrea Dermanis non è di certo sconosciuto per tutti i fan di Mika, visto che i due hanno una relazione da oltre dieci anni e sono più uniti che mai. Sarà deluso forse chi è a caccia del suo profilo Instagram: il fidanzato del noto cantautore si aggira nei meandri dei social sotto altro nome, oppure è del tutto assente. Così ci si deve accontentare delle paparazzate che spesso permettono ai settimanali di gossip di accendere i riflettori sulla coppia. Uno degli ultimi scatti li immortala nella vacanza estiva fatta in Toscana, dopo aver lanciato il singolo Ice Cream. Terra che tra l’altro ha permesso a Mika di scrivere alcuni dei brani presenti nel nuovo disco My Name Is Michael Holbrook. Andreas comunque è davvero molto riservato, tanto che è difficile trovare delle notizie certe sulla nascita del loro amore. Le poche dichiarazioni si devono tutte al cantante, che in qualche occasione ha dichiarato persino di pensare di allargare la famiglia e adottare un bambino. Un progetto difficile, dato che per sua stessa ammissione, trascorre tutto il tempo in giro per il mondo, per via della sua musica.

Andreas Dermanis, chi è il fidanzato di Mika?

Nessun mistero sul fatto che Andreas Dermanis sia l’uomo che ha rubato il cuore da Mika ormai dieci anni fa. Sono tanti i brani che l’artista gli ha dedicato nel corso del tempo, favole d’amore che hanno contribuito ad alimentare l’interesse degli ammiratori nei confronti del suo fidanzato. Di Andreas si sa che è un regista di origini greche, che si occupa sia di documentari che di show e persino di video musicali. Ha lavorato in passato per Sky Arte e MTV, sottolinea Donna Glamour, e i due inolstre si sarebbero incontrati a quanto pare durante la partecipazione del cantante ad uno show televisivo. Anche se all’inizio non ci sono state subito scintille, ma un lento conoscersi che ha portato poi entrambi ad innamorarsi l’uno dell’altro. “Una persona che ti fa dimenticare tutto, successi, fallimenti, pressione, futuro”, dice Mika alla rivista francese Paris Match. Certo pesa la distanza, visto che l’artista viaggia sempre, ma la relazione va davvero a gonfie vele. Nonostante il piccolo neo di una breve separazione avvenuta in passato. “Lei [la madre di Mika, ndr] ha combattuto per due mesi perchè lo riportassi indietro”, aggiunge. “Con lui ho fatto coming out con la mia famiglia. Eravamo seduti in cucina e mia madre ha detto: ‘Che differenza fa? L’ho sempre saputo e se non ne eri a conoscenza, questo è il tuo vero problema’”, rivela riguardo a quel particolare momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA