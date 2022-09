Andreas Dermanis, fidanzato di Mika/ Il colpo di fulmine in tv, poi…

Mika, con il fidanzato Andreas Dermanis tutto a gonfie vele

Andreas Dermanis è lo storico fidanzato di Mika. I due, infatti, stanno insieme da più di quindici anni dopo essersi incontrati casualmente durante un programma televisivo. Dermanis, classe 1989, è un regista, documentarista e produttore greco, molto conosciuto nell’ambiente dello spettacolo. Nonostante la sua popolarità e la storia d’amore con Mika, è una persona piuttosto riservata e non concede molto spazio al gossip e alla sua vita privata.

Sbirciando nel suo percorso professionale, scopiamo che ha collaborato con la BBC, Channel 4, Sky Arte ed MTV. Documentari per la tv e tanta musica, Andreas Dermanis ha lavorato a stretto contatto con artisti di alto livello, tra cui Bastille, The Kooks, Pet Shop Boys, Asap Rocky ed Emeli Sandé. Con Mika, invece, ha girato il video di Staring at the sun, uno dei tanti brani di successo della pop star.

Mika e Andreas Dermanis, l’amore per gli amici a quattro zampe

Come accennavamo, il loro primo incontro è stato frutto del caso. Pare che Mika e Andreas Dermanis si siano incontrati nel backstage di un programma televisivo e che sia scoppiato quasi immediatamente il colpo di fulmine. Attualmente la coppia vive a Londra in un bellissimo appartamento, assieme ai due amici a quatto zampe del cantante. A raccontare il colpo di fulmine è stato Mika che in occasione di alcune partecipazioni in tv in Italia ha spiegato di aver incontrato il suo grande amore grazie al lavoro, pur senza svelarne ufficialmente il nome.

