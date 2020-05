Andreas Dermanis, fidanzato di Mika/ “Mi chiama Andy, la nostra una relazione non programmata”

Pubblicità

14 anni insieme e l’amore continua a non tramontare fra Andreas Dermanis e il compagno Mika. Il cantante e il regista greco sono stati paparazzati insieme qualche tempo fa, ma è davvero difficile. trovare foto recenti che li ritraggono in coppia. La riservatezza di Dermanis è alle stelle: in un’intervista del passato, Mika ha rivelato ceh il fidanzato non intende apparire davanti alle telecamere. “È molto discreto e molto stron*o”, aveva dichiarato a Domenica In, “La mia famiglia, le persone che non ci sono più, il mio compagno da 14 anni, lui odia che parli di lui, è un campagnolo si può dire”, ha detto parlando dei valori importanti della sua vita. Così è facile intuire che non avremo mai informazioni complete sul suo conto.

ANDREAS DERMANIS: “RELAZIONE CON MIKA NON PROGRAMMATA”

E niente foto sui social dei due, naturalmente. Spesso Mika condivide scatti privati, realizzati a casa. Possiamo immaginare che qualcuno di questi li abbia fatti proprio Andreas, forse, ma non ne avremo mai la certezza. Mika lo chiama Andy e sottolinea che gira documentari. Anche se stanno insieme da tanto tempo, il loro incontro dovrebbe essere avvenuto molto prima. “È una relazione che dura senza averlo programmato”, ha dichiarato ancora. Lo vedremo questa sera su Rai Due, ospite a Facciamo che io ero (un’altra volta).



