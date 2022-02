Andreas Dermanis, fidanzato Mika/ Chi è il compagno del cantante da 15 anni

Sul palco di Sanremo, nella seconda sera del Festival 2022, spazio anche ad una star internazionale: Mika. Il cantante libanese è ospite di Amadeus nella sua terza edizione alla conduzione della kermesse canora più importante d’Italia. Proprio sul palco dell’Ariston, Mika potrebbe annunciare la sua partecipazione al prossimo Eurovision, che si terrà in Italia, a Torino. Il libanese potrebbe affiancare Laura Pausini: potrebbero essere loro due dei tre protagonisti presenti al prossimo Eurovision. L’annuncio potrebbe arrivare proprio sul palco del Festival di Sanremo. Ma cosa sappiamo della vita del cantante? Cosa fa nella sua vita privata e chi è il suo fidanzato? Il compagno si chiama Andreas Dermanis.

Mika è legato da molti anni ad Andreas Dermanis, regista di origini greche. I due condividono la propria vita ormai da quindici anni. L’incontro tra i due è avvenuto dietro le quinte di uno show televisivo. Sulle pagine di Donna moderna, Mika ha svelato i segreti della sua relazione: “Il primo è che collaboriamo. Nelle cose importanti ma anche in quelle banali come per la ricetta ideale di un risotto ai funghi su cui possiamo confrontarci anche 2 ore. Il secondo è che… Litighiamo. Tanto, a voce alta. Ho molti amici che si stupiscono delle nostre scenate, loro non discutono quasi mai. Di solito, infatti, sono relazioni che non durano”.

Mika e il rapporto con il fidanzato, Andreas Dermanis

Mika ha fatto ufficialmente coming out al pubblico nel 2012 al settimanale “Instinct”: “Mi chiedete se sono gay? Io vi rispondo di sì. Mi chiedete se le mie canzoni parlano di relazioni con uomini? Io vi dico sì. Ed è solo attraverso la mia musica che ho trovato la forza di venire a patti con la mia sessualità al di là dell’argomento dei miei testi. Questa è la mia vita reale”.

Da 15 anni, il cantante nato nel 1983 è fidanzato con Andreas Dermanis: “Il mio compagno si chiama Andy, è molto discreto, riservato e anche molto stron*o. Lui odia che parli di lui, è un campagnolo si può dire”, ha raccontato Mika a Domenica In. Tante delle sue canzoni sono dedicate proprio al compagno, che da tempo condivide con lui la sua vita, dalle cose quotidiane a quelle più importanti. Sembra proprio che grazie all’amore con Andreas, Mika abbia deciso di fare coming out con la sua famiglia. Un amore che dunque ha dato al cantante la forza di dire la verità alle persone a lui vicine. I due vivono principalmente a Londra, ma sono spesso in viaggio. Nei suoi numerosi viaggi in Italia, dove Mika possiede anche una casa, spesso Andreas è al suo fianco, pronto a sostenerlo in ogni nuova avventura.

