Andreas Dermanis, fidanzato Mika/ “Così rivelai l’omosessualità alla mia famiglia”

Andreas Dermanis, “Andy” è il compagno di Mika, documentarista britannico che lavora per alcuni tra i più importanti canali britannici come Channel 4, MTV e Sky Arts. Nonostante il ragazzo lavori nel campo dello spettacolo è molto discreto e non ama mostrare la sua vita privata sui social media, infatti, il suo volto è stato scoperto dal pubblico solo nel 2014 quando si diffuse la notizia della sua relazione con il cantante.

I due sono costretti a vivere separati per via dei loro impegni lavorativi che li portano ad avere una vita molto frenetica. In un’intervista a Domenica In, Mika aveva parlato del suo fidanzato rivelando: “È molto discreto, riservato e anche molto stron*o”. Grazie alla sua relazione con Andreas Dermanis il cantante è riuscito a comunicare alla sua famiglia l’omosessualità: “Andy aveva un rapporto molto forte con mia madre. Fu così che rivelai la mia omosessualità alla mia famiglia. Eravamo seduti in cucina. Mia madre mi disse: In fondo, che differenza fa? L’ho sempre saputo. Se non lo sapevi, questo è il tuo problema”

Andreas Dermanis, fidanzato di Mika: una relazione lunga e piena d’amore

Mika e Andreas Dermanis stanno insieme da molto tempo, nonostante qualche piccola difficoltà come ha svelato il cantante sesso ad una rivista francese: “Abbiamo avuto una grande crisi qualche anno fa. Ci siamo separati e poi ci siamo ritrovati. Ho capito che non dovremmo schiacciare l’altro. Smetti di volerlo controllare. Spesso, siamo troppo carnivori. Ci chiediamo perché non amiamo più la stessa persona, ma è semplicemente perché l’abbiamo distrutta”.

Dopo la crisi Mika ha rivelato durante un’intervista a Donna Moderna il segreto della lunga relazione con il suo compagno: “Il primo è che collaboriamo, nelle cose importanti ma anche in quelle banali come la ricetta ideale di un risotto ai funghi. Il secondo è che litighiamo tanto e a voce alta. Ho molti amici che si stupiscono delle nostre scenate, loro non discutono quasi mai. Di solito, infatti, sono relazioni che non durano”.

