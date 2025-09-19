Andreas Johnson, chi è l'artista svedese e autore della hit "Glorius"? Dal 2004 felice con la moglie Lisa: è papà di due figli

Nato in Svezia nel 1970, Andreas Johnson ha cominciato a cantare nei Planet Waves, band nata a Stoccolma. Dopo diversi anni nel gruppo, a causa di alcuni problemi interni Andreas ha cominciato la sua carriera da solista, pubblicando il suo primo album, “Cottonfish tales”. Nel 1999 Andreas ha pubblicato il suo singolo più conosciuto, “Glorius”, utilizzato inoltre in tantissime pubblicità. Con sette album pubblicati e cinque partecipazioni al concorso canoro svedese più conosciuto e importante al mondo, Andreas Johnson è uno degli artisti più apprezzati nel suo Paese d’origine.

In una vecchia intervista rilasciata a “Rockol.it”, Andreas spiegava: “È da quando ho 13 anni che scrivo canzoni e che sogno di incidere un album, e quando ci sono riuscito per la prima volta ho avuto l’impressione di raggiungere la mia meta”. L’artista svedese, che ha ottenuto la popolarità con il singolo “Glorious”, nella stessa intervista aveva raccontato che inizialmente aveva qualche dubbio di troppo su quella canzone, che non era convinto di far diventare un brano a parte.

Andreas Johnson, l’amore con Lisa e i due figli

Per quanto riguarda la vita privata, il portale svedese “Nyheter24” ci dà qualche informazione in più su Andreas Johnson, dal 2005 felice con la moglie Lisa, con la quale ha avuto due figli, Ella e Tim. Come il marito, Lisa Knapp ha un passato nel mondo dello spettacolo: ha partecipato al programma televisivo Expedition Robinson nel 1999. Anche sua figlia Ella ha fatto il suo debutto televisivo: è stata una delle candidate per Idol 2024. Ad accompagnarla, proprio suo papà Andreas.