Andreas Muller, addio al celibato da record: il salto nel vuoto emoziona i fan e diventa simbolo del suo amore per Veronica.

Manca poco al fatidico sì di Andreas Muller e Veronica Peparini, che dopo essersi conosciuti nel talent di Amici di Maria De Filippi hanno deciso di convolare a nozze. I due hanno avuto anche due splendide gemelle di nome Ginevra e Penelope, nate nel 2024. I ballerini hanno affrontato tantissimi pregiudizi durati diversi anni, sugli hater che non riuscivano proprio a credere alla loro relazione amorosa.

Contro tutto e contro tutti, Andreas Muller e Veronica Peparini sono andati avanti fino a decidere di sposarsi. La data per il matrimonio è al momento fissata per il 29 settembre 2025 e nel mentre sono partiti i festeggiamenti per l’addio al celibato e quello di Muller è stato alquanto adrenalinico. Cos’ha fatto? Il ballerino non ha optato per il classico locale night club con spogliarelliste, vino e quant’altro, ma ha deciso di lanciarsi nel vuoto.

Andreas Muller: “Presto vi mostrerò il video del lancio“

Andreas Muller ha lasciato a bocca aperta i fan dopo aver pubblicato sul suo profilo un video di lui mentre sta per buttarsi con il paracadute. Nelle clip si vede il ballerino prima della partenza con l’agitazione e i protocolli prima di lanciarsi: “Il mio addio al celibato? Un salto a sorpresa nel vuoto. Questo è il prima e il dopo. Video del lancio in arrivo!“, ha scritto, e si attende ora il video del suo tuffo con il paracadute che sicuramente ci lascerà ancor più senza parole. L’avreste mai immaginato un gesto del genere da parte di Andreas Muller? Ecco di seguito il video che l’ex ballerino di Amici ha pubblicato su Instagram.

