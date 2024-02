Andreas Muller al Festival di Sanremo 2024 al fianco di Alessandra Amoroso?/ “Nella serata cover…”

Festival di Sanremo 2024: da Amici arriva anche Andreas Muller?

L’attesa sta per esaurirsi; pochi giorni e sarà tutto pronto per il Festival di Sanremo 2024 con i 30 big pronti a farsi largo verso l’ambita vittoria della kermesse. Nel frattempo, tra social e retrovie si rincorrono rumor, indiscrezioni e teorie anche fantasiose in merito alle novità che la competizione canora potrebbe regalare per questa edizione. Fra tutte, una novità potrebbe chiamare in causa Alessandra Amoroso e un altro ex volto di Amici: Andreas Muller.

Come riporta Novella 2000, Andreas Muller – stando alle recenti indiscrezioni che animano il web – potrebbe esibirsi al Festival di Sanremo 2024 al fianco dei tanti volti di Amici che figurano tra i 30 big in gara. Ricordiamo infatti come nel cast della kermesse ci sono ben 7 ex allievi: Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Sangiovanni, Maninni, Angelina Mango e i The Kolors.

Alessandra Amoroso, per la serata cover di Sanremo 2024 ci sarà anche Andreas Muller?

Come spiega il portale, l’indiscrezione sulla possibile partecipazione di Andreas Muller al Festival di Sanremo 2024 sarebbe arrivata direttamente a Deianira Marzano che ha prontamente informato i suoi follower sui social. “Deia, Alessandra nella serata cover porterà con sé i ballerini. Spoilerone: ci sarà anche Andreas Muller”. Come sottolinea Novella 2000, tale possibilità sarebbe credibile data l’amicizia datata tra il ballerino e la cantante.

In ogni caso, non sono ancora pervenute dichiarazioni ufficiali o conferme da canali paralleli; dunque, per ora la possibilità di vedere Andreas Muller al fianco di Alessandra Amoroso è da inserire ancora nel novero dei rumor in attesa di conferme. Toccherà attendere proprio la serata cover del Festival di Sanremo 2024, indicata appunto come momento in cui dovrebbe concretizzarsi la collaborazione tra i due ex volti di Amici di Maria De Filippi.

