Andreas Muller/ Balla, si spoglia ma non vince, diventerà papà? (Amici Speciali)

ANDREAS MULLER CONQUISTA TUTTI AD AMICI SPECIALI SULLE NOTE DI VIVALDI E… SPOGLIANDOSI!

Tutto è pronto per il ritorno di Andreas Muller ad Amici Speciali. Il ballerino la scorsa settimana ha avuto il difficile compito di tornare in pista come concorrente e, come se questo non bastasse, di farlo per primo. E’ toccato a lui rompere il ghiaccio su un palco che conosce bene e che in ben due anni ha calcato due volte come concorrente andando contro tutto e tutti conquistando la vittoria tra sudore e lacrime. Non è stato così nella prima puntata di Amici Speciali visto che Andreas Muller ha ceduto il posto al collega Alessio che ha portato a casa la vittoria. Questo non vuole dire che il nostro amato Andreas sia passato inosservato, anzi. Se la prima coreografia, un classico di Michael Jackson, è stata poco sensazionale, possiamo dire che sulle note di Vivaldi, il ballerino ha dato il meglio di sé al fianco dell’amica e collega Virginia Tomarchio. Altra nota positiva della serata è stato sicuramente il momento in cui, lontano dalle luci della ribalta, Andreas Muller si stava cambiando sotto l’accappatoio girato verso le scalinate che di solito ospitano il pubblico ma forse non accorgendosi della presenza di un’assistente di studio che non è rimasta indifferente allo spettacolo spalancando gli occhi. Cosa avrà visto? Rimane un mistero anche se il suo volto ha fatto già il giro del web. Un mistero rimane anche quello che Andreas questa sera porterà sul palco visto che, senza pomeridiano, sappiamo poco di quello che succederà al serale. Lui stesso sui social ha scritto: “Sto preparando i pezzi per la puntata…

Non vedo l’ora di farveli vedere 💪🏻Siete carichi?”. Il resto lo scopriremo questa sera.

ANDREAS MULLER PRESTO PAPA’ GRAZIE A VERONICA PEPARINI?

Grande assente della serata è stata Veronica Peparini che ha detto di no a questa versione di Amici Speciali anche se per molti il suo no è legato proprio ad Andreas Muller, per evitare il cosiddetto “conflitto di interessi”. Chi segue Andreas Muller sa bene che il ballerino ha ormai una relazione stabile con la coreografa e sorella di Giuliano Peparini, direttore artistico del programma anche in questa versione, e in queste ultime ore si è parlato addirittura di una possibile gravidanza per lei. Proprio sull’argomento è intervenuta anche la stessa Veronica Peparini che sui social ha subito spiegato: “Ma dove sta scritta questa cosa? Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi. Non so perché… Cos’avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Forse perché Andreas aveva detto di diventare papà per via dell’arrivo della cagnolina Diva? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio“.



