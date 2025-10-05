Chi è Andreas Muller, il ballerino e marito di Veronica Peparini: il legame con la danza, l'amore nato grazie alla passione del fratello

Nato in Germania da papà tedesco e mamma italiana, Andreas Muller ha cominciato a danzare fin da quando era appena un bambino. Con la famiglia si è trasferito molto presto a Fabriano, in provincia di Ancora, dove ha vissuto fino all’adolescenza, iniziando proprio in quel periodo ad esercitare ad alti livelli la danza, mostrando fin da subito un talento fuori dal comune. Andreas ha cominciato a ballare grazie al fratello Daniel, appassionato di danza. Da bambino, il ragazzo è stato costretto ad abbandonare la danza dopo essere stato colpito da una meningite. Così, per ricompensarlo e donargli una gioia, ha cominciato a ballare, studiando hip hop e break dance, avvicinandosi appunto a questo mondo che in poco tempo lo ha rapito, portandolo fin da subito a competere ad alti livelli.

Nel 2015, dopo aver fatto della danza la sua passione più grande negli anni precedenti, Andreas Muller è entrato a far parte della scuola di Amici. La sua esperienza si è però interrotta poco dopo a causa di un infortunio, che ha impedito al ballerino di prendere parte alla finale. L’anno successivo è tornato nella scuola di Amici, arrivando fino al serale e vincendo poi lo show, battendo in finale il cantautore Riki. Proprio nel corso di Amici, Andreas ha conosciuto Veronica Peparini, con la quale ha cominciato poi una storia sentimentale nonostante l’incredibile differenza di età tra i due.

Andreas Muller, chi è: il legame con lo zio

La vita di Andreas Muller non è stata sempre semplice, anzi. Oltre alla malattia del fratello, che ne ha segnato l’infanzia, Andreas ha dovuto fare i conti con la morte dello zio Salvatore, al quale era molto legato. L’uomo è andato via poco prima che nascessero le due bambine. “Hai combattuto con forza e sempre con il sorriso, ma eri arrivato al limite delle tue possibilità, nonostante ti avrei voluto qui ancora un po’” ha scritto sui social il ballerino nell’annunciare la morte dell’amato zio.