Andreas Muller, chi è il fidanzato Veronica Peparini/ “La nostra è come una relazione a tre..”

Veronica Peparini: Andreas Muller passato da allievo di Amici a fidanzato

Andreas Muller è il fidanzato della celebre insegnante di Amici, Veronica Peparini. I due ballerini condividono l’esperienza all’interno della scuola di Maria De Filippi, ma sono legati soprattutto dal sentimento che provano l’uno nei confronti dell’altra. Per questo motivo il pubblico li ha presi in simpatia e li adora. A fare breccia nel cuore dei fan è sopratutto l’ironia della coppia, che ama molto scherzare e non prendersi troppo sul serio.

Un po’ come quando Andreas Muller aveva detto di vivere “una relazione a tre” con Veronica Peparini, mandando in tilt gli appassionati di gossip. Tra i due, in realtà, non c’è nulla di più oltre la loro storia d’amore. Semplicemente Veronica non può fare a meno della sua amata piastra per capelli e scherzando, il suo fidanzato, aveva parlato di “relazione a tre”.

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono fatti apprezzare sia sul lavoro che nella vita, come singoli professionista e come coppia. In questi ultimi mesi hanno fatto parlare parecchio della loro storia, sempre accesa e vivace anche sui social. I due ballerini, infatti, amano condividere coi propri follower i momenti importanti della loro vita e non si tirano mai indietro dal giocare a carte scoperte con loro. La battuta di Andreas Muller aveva di fatto allarmato i fan, ma non ci è voluto molto a comprendere che si trattava di una divertente boutade social. D’altronde la Peparini e il suo fidanzato ci hanno spesso abituato ad uscite di questo genere.

