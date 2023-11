Andreas Muller choc sulla gravidanza di Veronica Peparini/ “La visita non è andata come doveva andare”

Andreas Muller e Veronica Peparini, problemi con la gravidanza: ecco cosa è successo

Andreas Muller e Veronica Peparini aveva annunciato pochi giorni fa di aspettare due gemelline. Una notizia che ha riempito di gioia i fan della coppia, ma che lascia spazio ad alcune preoccupazione. In queste ultime ore, il ballerino sui social ha annunciato che la i controlli sulla gravidanza non hanno avuto esito positivo.

“Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vedere le gemelline e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori” ha scritto Muller.

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti e innamorati nel talent show condotto da Maria De Filippi: “Non era una situazione facile, eravamo ad Amici e stavo col mio ex marito e c’erano i figli, ma sentivo che c’era qualcosa” ha dichiarato la coppia a Verissimo.

“Sentivo che c’era qualcosa di forte, ma all’inizio frenavo questo sentimento, poi mi sono innamorato”, spiega il ballerino. “Sembriamo perfetti, ma litighiamo anche. Non ci sono finzioni e maschere. In questi anni ci sono state anche critiche“. Poi la ballerina annuncia la lieta novella: “Sono incinta, non lo avevo detto ancora a nessuno, a parte in famiglia. Sono quasi al quinto mese. Avevo paura di dirlo alla mia famiglia, glielo abbiamo detto una settimana fa, mentre alla sua subito. Invece mi hanno stupito. Mia figlia mi chiedeva una sorellina, mio figlio che ha 16 anni l’ha presa bene e io mi sono sentita sostenuta e protetta“.

