Andreas Muller è il compagno di Veronica Peparini, la ex insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi. Proprio durante l’avventura televisiva nella popolare scuola televisiva, il ballerino ha conosciuto la coreografa con cui è scattata una fortissima complicità tale da portarli, dopo l’esperienza di Amici, a conoscersi. Una conoscenza che pian piano si è trasformata in qualcosa di più fino a quando è scattata l’amore. La coppia è follemente innamorata e dal loro amore sono nate anche due splendide gemelline Penelope e Ginevra che hanno cambiato in meglio le loro vite. La nascita delle figlie è arrivato in un giorno davvero speciale per Andreas: il giorno di San Salvatore, uno zio scomparso di recente. ”

“Non credo quasi in niente, ma quando succedono queste cose, penso che forse c’è qualcosa di più grande che non capiamo” – ha detto tra le lacrime il ballerino ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Per l’ex vincitore di Amici, infatti, questa cosa è stata una coincidenza pazzesca e sulle figlie ha confessato: “somigliano un pò a lui, hanno qualcosa di suo”.

Andreas Muller e l’amore per Veronica Peparini: l’arrivo dei figli

L’inizio della storia d’amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini non è stata semplicissima per via della differenza di età; sono ben 26 gli anni che li separano e che hanno creato non pochi “problemi” nella gestione di un rapporto che nel tempo si è trasformato in qualcosa di magico. Proprio Veronica Peparini ricordando i primi tempi ha confessato di aver superato una serie di problemi: “la vedevo impossibile per la famiglia, i figli, il mio ex marito”. La botta finale è stata la scoperta dell’età di Andreas al punto che la coreografa ha ammesso “quando l’ho scoperta mi è preso un colpo!”.

Nonostante tutto i due hanno creduto al loro sentimento, hanno superato critiche e battutine, pronti a tutto pur di far trionfare l’amore. Alla fine così è stato visto che la Peparini non ha mai avuto paura di ammettere: “Quanto ti innamori di qualcuno, il tuo corpo e la tua mente vanno verso una sola direzione”. Oggi sono una coppia felice, ma anche una famiglia visto che il ballerino ha realizzato il sogno di diventare padre di due meravigliose gemelline.