Andreas Müller, compagno Veronica Peparini/ “Mi ha insegnato tanto, le devo molto”

Andreas Muller è il compagno di Veronica Peparini, coreografa e ballerina di Amici di Maria De Filippi. Un grande amore nato proprio nella famosissima scuola di Canale 5 visto che Andreas ha partecipato prima come allievo, peraltro vincendo il talent, e poi diventando uno dei ballerini professionisti del programma. Un amore che ha fatto discutere per via della differenza di età tra i due, anche se il ballerino non si è mai fatto alcun problema; anzi ha difeso sempre i suoi sentimenti e la sua amata compagnia. “Non ho mai pensato di separare la carriera dal privato anche se so che capiteranno occasioni che ci vedranno lavorare ognuno per conto proprio” – ha raccontato il ballerino che con la compagna condivide anche la grande passione per la danza che è diventato il suo lavoro.

Parlando proprio della storia con la Peparini e del fatto che spesso si ritrovano a lavorare insieme ha precisato: “stiamo cercando di far capire che ci piace molto lavorare insieme e dunque sarebbe bello poter vivere le esperienze che arriveranno in due. Poi, se arriveranno proposte divelse, ragioneremo insieme se accettare o meno. Se poi mi chiede se è facile stare in sala con lei, ecco, devo rispondere di no”. Una cosa è certa: Andreas deve tantissimo alla sua maestra, oggi compagna di vita: “so di doverle molto: Veronica davvero mi ha insegnato tanto e per uno come me, che ha ancora da imparare, è fondamentale avere un confronto con chi ha un bagaglio di esperienze così importante”.

Andreas Muller e Veronica Peparini sono più innamorati che mai. La coppia, nonostante la differenza di età, ha smentito clamorosamente le previsioni dei curiosi visto che la loro storia procede a gonfie vele. I due oltre alla vita privata condividono anche quella lavorativa, visto che spesso si ritrovano a lavorare insieme. Lo stesso vincitore di Amici di Maria De Filippi non nasconde che ama condividere anche la sfera lavorativa con la sua compagnia a cui deve davvero tanto. “So di doverle molto: Veronica davvero mi ha insegnato tanto e per uno come me, che ha ancora da imparare, è fondamentale avere un confronto con chi ha un bagaglio di esperienze così importante” – ha detto il ballerino che ha confessato che Veronia Peparini l’ha colpito sin dall’inizio.

“Dalle prime volte in cui l’ho vista, la sua energia e il suo modo di fare così particolare, mi hanno attirato umanamente. Ho provato delle sensazioni che mi ispiravano e mi hanno spinto ad approfondire la conoscenza. Volevo scoprirla sempre di più” – ha detto il ballerino che potrebbe in futuro anche sposare la compagna visto che entrambi alla domanda “vi sposerete mai” hanno risposto “mai dire mai”.



