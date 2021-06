Andreas Muller compie 25 anni: gli auguri di Veronica Peparini”/ “Mi hai travolta…”

La storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller procede a gonfie vele e, nel giorno in cui il ballerino compie 25 anni, pubblica su Instagram un video in cui la fidanzata Veronica lo sorprende allo scattare della mezzanotte con la torta di compleanno. “Un quarto di secolo”, scrive Andreas pubblicando una foto e un video in cui Veronica Peparini, al buio, intona “Happy birthday” mentre si avvicina al festeggiato con quello che sembra un tiramisù sul quale troneggia una grande candela. Tanti i messaggi di auguri ricevuti dal ballerino, ma il più bello è sicuramente quello di Veronica Peparini con cui l’amore è nato tra una lezione e l’altra. I due, dopo aver condiviso le aule della scuola di Amici di Maria De Filippi come allievo e insegnante, si sono innamorati ed oggi condividono con i fans la loro felicità. Per augurare buon compleanno al suo Andreas, così, la Peparini ha raccontato la paura provata all’inizio della storia.

Gli auguri di Veronica Peparini ad Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti e incontrati in fasi diverse delle loro vite. Nonostante le diverse esperienze, tra l’insegnante di danza di Amici e il ballerino è nato l’amore anche se, con il lungo messaggio con cui ha augurato buon compleanno al suo Andreas, Veronica ammette che, inizialmente, non ha avuto il “coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme ma nonostante ciò mi hai travolto, coinvolto, amato! E ho superato con te tanti ostacoli!”. Poi un augurio speciale al suo Andreas: “Il mio Augurio è che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni i tuoi obiettivi so’quanto ci tieni e quanto puoi farcela!!! Io sono al tuo fianco e ti sostengo! Buon Compleanno Amore mio”, conclude la Peparini.

