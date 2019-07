Andreas Muller e Veronica Peparini/ Foto: lei in baby doll, lui le dedica…

Andreas Muller, innamoratissimo della sua Veronica Peparini, pubblica sul proprio profilo Instagram una foto con cui non solo fa una dedica alla fidanzata, ma ne esalta anche la bellezza facendo impazzire tutti i followers. In baby doll, con i tatuaggi e le gambe perfette in mostra, Veronica Peparini, con una posa apparentemente innocua, fa impazzire tutti. Lo scatto che i fans definiscono sexy e sensuale, infatti, ha conquistato i fans di Andreas Muller che può considerarsi “fortunato” nell’avere accanto una donna bella come l’insegnante di Amici. “Mala mia“, scrive Andreas nella didascalia che accompagna la foto condividendo la bellezza della fidanzata con cui condivide non solo la vita privata, ma anche quella professionale essendosi incontrati e innamorati proprio grazie alla danza.

Andreas Muller e Veronica Peparini: la foto in baby doll dell’insegnante conquista tutti

Pioggia di like e commenti per la foto in lingerie di Veronica Peparini. Lo scatto pubblicato da Andreas Muller, infatti, è stata particolarmente apprezzata dai fans. “Stupenda”, “è meravigiosa”, “Com’è bella…. Fortunello Andrè. Tienila stretta”, “…e noi che la pensavamo con il pigiama del banco del mercato”, scrivono i fans. Tra Veronica Peparini e Andreas Muller, dunque, procede tutto a gonfie vele. La stessa insegnante di Amici, su Instagram, condivide spesso foto e video anche dei suoi progetti lavorativi con Andreas a cui, in occasione del compleanno, ha dedicato delle dolci parole. “Auguri a te che sei speciale per me”, ha scritto la Peparini.





