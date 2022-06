Andreas Muller e Veronica Peparini in crisi?/ La verità che non lascia dubbi

Andreas Muller e Veronica Peparini, è naufragio? Spunta il periodo turbolento

Crisi superata per Veronica Peparini e Andreas Muller? La coppia storica di Amici di Maria De Filippi, dopo aver appassionato i telespettatori con la lovestory del connubio allievo-maestra più romantica nella storia della tv, ha destato preoccupazione nei fan su una possibile rottura, dal momento che l’insegnante di ballo non ha fatto mistero di un periodo di crisi per il ballerino dovuto ad un Infortunio. A quanto pare, tuttavia, nonostante non sarebbe stato semplice superare gli ostacoli dati dall’infortunio per lui, il ballerino e coreografo si sarebbe ripreso nel migliore dei modi. E ad avvalorarlo è la testimonianza del 26esimo compleanno ricorso il 2 giugno, quando Andreas Muller si è lasciato immortalare felice via social. E non solo. Perché nella gallery del suo party di compleanno, si è poi abbandonato alla passione con Veronica Peparini, lasciandosi immortalare con lei in un bacio appassionato.

Andreas Muller rompe il silenzio sulla storia con Veronica Peparini

E non è tardato ad arrivare neanche il discorso del festeggiato, che spazza via tutte le malelingue di una presunta rottura tra Andreas Muller e Veronica Peparini: “Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro…Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi”. Nonostante gli effetti devastanti dell’infortunio, Andrea Muller si è reso direttore artistico e coreografo del tour Aka7even live dell’ex Amici 20, Aka7even, uno show ispirato ai concerti delle popstar americane, così come trapela dal profilo Instagram dell’esperto di danza che ritrae Andreas mentre presenzia alle prove del tour in partenza all’Atlantico di Roma. Nel mezzo dell’attesa capitolina al via al tour di Aka7even, Andreas Muller ha inoltre potuto festeggiare il giorno del suo compleanno, contornato da artisti, tra cui proprio l’ex Amici 20, Aka7even.

Pare, quindi, certo che la lovestory di Andreas Muller e Veronica Peparini stia proseguendo a gonfie vele, al di là degli impegni lavorativi dei diretti interessati. Questo nonostante la differenza d’età tra i due e il matrimonio naufragato tra Veronica e l’ex marito Fabrizio Prolli. I due figli della maestra di ballo di Amici, Daniele e Olivia, hanno instaurato un ottimo rapporto con Andreas Muller, dando vita ad una famiglia allargata felice.

