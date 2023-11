Andreas Muller e Veronica Peparini, nel mirino del web/ L’annuncio della gravidanza divide: la polemica

Veronica Peparini e Andreas Muller annunciano la prima gravidanza: la rivelazione degli ex Amici

Nella memoria dell’occhio pubblico, Veronica Peparini e Andreas Muller sono la maestra e l’allievo di Amici di Maria De Filippi innamorati, ben oltre le polemiche sul loro amore. I due protagonisti del trend e thread del momento sui social e nel web, in una nuova puntata nello scorso weekend di Verissimo danno annuncio pubblico di essere in attesa di due bambine gemelle. Si tratta della prima gravidanza concepita dalla ex maestra di danza modern storica ad Amici di Maria De Filippi, Veronica Peparini, con l’amato Andreas Muller (27 anni). Il giovane ballerino si dichiara al settimo cielo all’idea di essere prossimo a raggiungere la paternità con donna della sua vita, Veronica Peparini (52 anni), ben consapevole della importante differenza di età intercorrente tra i promessi genitori vip. I due si conoscevano per la prima volta ad Amici, il talent show di Maria De Filippi, con Andreas e Veronica che coprivano rispettivamente i ruoli di allievo concorrente e insegnante, nel circuito di danza competitor parallelo di canto. E dopo un infortunio che costringeva il ballerino al fermo dalla danza e all’uscita di scena da Amici 15, complice il sostegno della maestra e mentore che lo voleva fortemente nella scuola Andreas tornava alla gara motivato. Accadeva con la re-entry all’edizione di Amici 16, dove in finale l’italo-tedesco si rivelava il vincitore del talent show, che intanto registra un ritiro choc ad Amici 23.

“Non è che è stato un colpo di fulmine e ho detto ‘oddio è l’uomo della mia vita’, ma da subito è entrato dentro di me ed è stato forte. Non potevo rinunciare a questa cosa. Non volevo rinunciare a lui. Poi c’è voluto del tempo -fa sapere nell’intervista di coppia Veronica Peparini, parlando delle origini dell’amore con il più giovane di diversi anni, nella coppia e ballerino- all’inizio ero innamorata di lui come allievo. Poi dopo è nato tutto e ci siamo resi migliori insieme. Insieme abbiamo superato tante cose e abbiamo raggiunto l’amore. Per me era una cosa quasi impensabile all’inizio“.

Web si divide

La Peparini quindi annuncia la cicogna in arrivo, incalzata in presenza di un altrettanto emozionatissimo Andreas Muller, dalle domande di Silvia Toffanin : “Sono felice di dire qui, perché non l’abbiamo detto a nessuno. Sono incinta, sono al quinto mese. In casa l’abbiamo detto poco tempo fa. Non sapevo come l’avrebbero presa. Prima l’abbiamo detto alla sua famiglia e poi alla mia. Invece quando l’ho detto erano tutti felici. I ragazzi l’hanno saputo dopo. Mia figlia me lo chiedeva sempre, mio figlio di 16 anni, avevo timore e invece ci ha stupito e l’ha presa benissimo. Abbiamo tutti dalla nostra parte. E sono due, aspetto dei gemelli e siamo felicissimi“.

Immagini, quelle dell’intervista della coppia di ex volti di Amici che intanto sono virali e scatenano tra le reazioni più disparate degli internauti, via social. Tra queste, si rilevano reaction a caldo piuttosto critiche, oltre i messaggi di supporto e consenso degli internauti che appoggiano la coppia vip a prescindere dalla differenza di età tra i due promessi genitori Tra gli utenti che sentenziano a margine dell’annuncio, c’é chi presume che la gravidanza sia il frutto della fecondazione assistita: “Cara Veronica sono arrivati con la fecondazione ……lo sai che potresti essere la nonna quando loro avranno 20 anni tu ne avrai 74 ……mha che atto d amore è ??????”, si legge tra le critiche a cui, sotto il video dell’account Verissimo su Instagram, si contrappongono i messaggi di approvazione del web come tra i più aggreganti: “Felice x voi. Chi vi critica è solo geloso, invidioso della vostra felicità. Da mamma vi dico fregatevene e godetevi i momenti belli”.













