Andreas Muller e Veronica Peparini sono marito e moglie. Con una serie di scatti pubblicati su Instagram, la coppia ha annunciato pubblicamente di essersi unita nel rito civile, coronando così la prima parte della loro unione. Andreas e Veronica sono d’altronde uniti da alcuni anni ormai, e sono genitori di due bambine gemelle, Penelope e Ginevra, che compaiono al loro fianco nelle foto fatte dopo la cerimonia.

Un appassionato bacio incornicia uno degli scatti dei novelli sposi, che si presentano con un look elegante ma non troppo: lui in camicia chiara senza giacca e pantaloni scuri, lei in jumpsuit di un rosa acceso e sandali alti bianchi. In un’altra foto, tra le loro braccia spuntano poi le loro due figlie, immagine dolcissima che ha strappato tantissimi like al web.

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati civilmente: quando si celebrerà il matrimonio

Tanti non credevano che la storia tra Andreas Muller e Veronica Peparini avrebbe avuto lungo seguito. Ricordiamo che i due si sono conosciuti nella scuola di Amici, quando lui era un allievo e lei la sua professoressa. Il percorso di Andreas nel programma è stato particolarmente turbolento: un infortunio pregiudicò la sua partecipazione al serale e lo costrinse ad abbandonare la scuola; tornò poi l’anno successivo e vinse l’edizione. Poi è scoccato l’amore tra Veronica e Andreas, che dopo qualche tempo hanno deciso di ufficializzare la loro storia d’amore. E non sono mancate critiche e polemiche, anche per la differenza d’età tra i due (25 anni). Una relazione che si è però consolidata ulteriormente con l’arrivo delle due bambine, nate quando Peparini aveva già 52 anni. Ora la coppia ha compiuto un altro passo, unendosi civilmente. Il matrimonio vero e proprio sarà però celebrato il 29 settembre.

