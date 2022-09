Andreas Muller furioso per l’addio di Peparini ad Amici 22/ “Pugnalate alle spalle”

Andreas Muller. la compagna Peparini e l’addio ad Amici 22: “Grazie a tutti per la fiducia in questi 10 anni!”

Veronica Peparini non sarà presente quest’anno ad Amici 22, come docente di danza. Dopo ben 10 anni la ballerina verrà sostituita da Emmanuel Lo, compagno della cantante Giorgia. Secondo le indiscrezioni, i motivi della sua esclusione dal talent show sarebbero riconducibili ad una lite con Alessandra Celentano che ha costretto Maria De Filippi a scegliere fra le due.

In ogni caso sembra, almeno in apparenza, che Veronica Peparini abbia preso piuttosto sportivamente il suo allontanamento del programma. “In Bocca al lupo, che sia un anno pieno di Talento! Grazie a tutti per la fiducia in questi 10 anni!” queste le parole della ballerina sui social, che fanno pensare ad un atteggiamento piuttosto tranquillo nei confronti di ciò che è successo.

Andrea Muller polemizza contro l’esclusione di Peparini ad Amici 22: il lungo post social

Amici 22 è andato in onda con la sua prima puntata, senza la presenza di Veronica Peparini. Sebbene sembri che la ballerina abbia preso bene la sua esclusione dal programma, non si può dire lo stesso del compagno Andrea Muller.

Il ballerino scrive un lungo post sui social per la sua fidanzata: “Credo che in questi anni, ballerini , coreografi e colleghi si sono ispirati a te, al tuo stile e alla tua visione. Hai creato talenti, mostri e copie senza neanche rendertene conto. Hai solo fatto ciò che amavi e come piaceva farlo a te. Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere. Me in primis. Hai pugnalate alle spalle, leccaculo intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare)”. Il tono sembra piuttosto polemico, sintomo di un disagio da parte sua nei confronti della mancata presenza della Peparini al reality quest’anno. Ecco il post completo:

