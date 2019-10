Andreas Muller/ Grato a Giuliano Peparini “Mi diverto un sacco!” (Amici Celebrities)

Andreas Muller continua a fare incetta di applausi anche ad Amici Celebrities, dove quest’anno indossa i panni di tutor, al fianco di Alberto Urso, nella squadra Blu. Il fidanzato della coreografa Veronica Peparini si diverte come un matto sul palco del talent show sul quale è nato artisticamente, e lo fa proprio insieme ai Vip protagonisti della trasmissione del sabato sera di Canale 5. Nei giorni scorsi, ad esempio, ha voluto ricordare l’esibizione che lo ha visto di recente protagonista insieme all’ex gieffino ed attore Raniero Monaco di Lapio: “State guardando Amici Celebrities?”, scriveva durante la diretta dello scorso sabato, “Io e Raniero su questo pezzo ci siamo divertiti un sacco. E ci siamo anche presi un sacco di botte”, aveva scritto, postando alcune immagini dell’esibizione. Ovviamente anche in quel caso i ringraziamenti erano stati riservati proprio a Giuliano e Veronica Peparini, artefici della magica coreografia. In precedenza aveva definito i due fratelli, persone a lui molto vicine, “due punti di riferimento per me importantissimi e una bella fortuna italiana che abbiamo”.

ANDREAS MULLER AD AMICI CELEBRITIES

La nuova puntata di Amici Celebrities si avvicina sempre di più ed anche questa settimana Andreas Muller indosserà i panni di tutor ma si cimenterà anche in nuove coreografie pensate da Giuliano Peparini. Sui social il giovane ballerino ha dovuto fare i conti non solo con i complimenti diffusi per la sua bravura ma anche con le copiose critiche legate alla sua relazione, oramai resa pubblica, con la coreografa Veronica Peparini. Al centro degli attacchi, la differenza di età tra i due alla quale però la coppia non sembra molto dare peso. Di recente, Andreas ha postato una nuova foto insieme alla compagna con la quale ha voluto condividere un appuntamento molto atteso, ovvero la visione del film Joker: “Aspettavo questo film da quando avevamo annunciato l’uscita, ed é stata l’attesa più ripagata di sempre”, aveva commentato Muller entusiasta, definendolo “uno dei film più belli degli ultimi anni” nonché “il mio preferito”. In uno degli ultimi scatti, invece, nel postare il suo outfit aveva approfittato per lanciare un messaggio ed al tempo stesso un invito importante a tutti i giovani come lui: “Sudatevi le cose. Non pretendete mai nulla. E non date mai per scontato nulla”.

