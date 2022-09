Andreas Muller, il fratello Daniel in ospedale: “Ricoverato in codice rosso”/ Come sta? “Dovrà sottoporsi a…”

Andreas Muller, il fratello Daniel ricoverato in ospedale: “Tachicardia fuori controllo poi…”

Già ai tempi della sua prima partecipazione come concorrente ad Amici, Andreas Muller raccontò del profondo rapporto con il fratello Daniel, da piccolo colpito da una meningite che ha poi avuto conseguenze sulla sua salute. Proprio nelle ultime ore il celebre ballerino ha postato su Instagram un post contenente una serie di scatti del fratello che in questi giorni è stato ricoverato in ospedale. Con un lungo messaggio Andreas spiega poi cos’è accaduto e la preoccupazione provata per lui.

“L’ultima foto è di martedì notte davanti al portone di casa dopo aver lasciato Daniel in Ospedale.” esordisce Andreas, raccontando gli scatti postati. “Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava anche a sudare tanto. Dopo averlo portato al pronto soccorso i medici una volta scoperto che i battiti erano circa a 190 è stato messo in codice rosso e ricoverato per una settimana.”

Andreas Muller e la toccante dedica al fratello Daniel

Andrea Muller racconta che non è la prima volta che il fratello Daniel affronta problemi di salute come questo: “Siamo abituati e siamo sempre qui a dedicarci a questa roccia.” spiega. Poi racconta cosa dovrà affrontare Daniel nei prossimi giorni: “Oggi potrà uscire per qualche giorno e poi dovrà rientrare in ospedale perché a fine mese dovrebbe sottoporsi a un piccolo intervento.” Il lungo post conclude con una dolce dedica di Andreas al fratello che, nonostante tutto, gli regala sempre affetto e sorrisi: “Tra sorrisi e momenti più sconfortanti sei stato, sei e sempre rimarrai il regalo più bello che la vita potesse farmi.”

