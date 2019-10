Andreas Muller/ La complicità con Sebastian Melo (Amici Celebrities)

Solo un ruolo di contorno per Andreas Muller nell’ultima puntata di Amici Celebrities. Niente passo a due con uno dei concorrenti e spazio ad altri ballerini professionisti che sono diventati protagonisti della sfida fra Massimiliano Varrese e Francesca Manzini. I fan di Andreas saranno rimasti di certo stupiti nel non vederlo in pista come negli appuntamenti precedenti. Lo abbiamo comunque visto muovere alcuni passi, ma solo a margine durante le esibizioni di ballo corali. Occhi puntati però sul ritorno di Riki nel talent musicale dove ha conosciuto proprio l’amico Muller, anche se secondo alcune voci di corridoio, mai confermate, fra i due ci sarebbe stata persino una love story. I due si sono scambiati uno sguardo significativo, a distanza di alcune ore dal post su Instagram in cui il ballerino ha dato il bentornato all’amico. Nessun legame interrotto quindi, come già prevedevano diverse voci di corridoio, ma un’amicizia che continua a durare ancora oggi.

Andreas Muller, Amici Celebrities: la complicità con Sebastian Melo

Andreas Muller è sempre più complice di Sebastian Melo Taveira, nonostante ad Amici Celebrities sia a tutti gli effetti un suo rivale. Tutto scompare tuttavia di fronte al legame che sono riusciti a stringere in questa nuova occasione, come dimostrano i diversi post che li vedono insieme. Nelle ultime ore, Andreas ha pubblicato nelle Storie una nuova immagine buffa con il collega, in cui entrambi si lanciano in una smorfia e ricordano ai fan l’appuntamento di oggi. Dopo aver confessato in un altro post di essersi sentito a disagio con il suo corpo, il ballerino è ritornato a toni più leggeri, come sempre. Intanto si prepara allo stage Expression che il prossimo 2 e 3 novembre avrà luogo a Ravenna, in cui aprirà un week end di danza al fianco di altri docenti più che conosciuti, come la fidanzata Veronica Peparini e Kledi Kadiu. Intanto Blogo sforna un’altra news che mette al centro Andreas e Veronica: i due si sono impegnati per riprodurre le mosse dei protagonisti di Descendants 3, il film originale targato Disney Channel. “Unitevi a noi e torniamo sull’isola degli Sperduti per imparare le mosse di Mal e dei figli dei cattivi”, dice il ballerino prima di presentare la coreografia di Good to be bad. Clicca qui per guardare il video di Andreas Muller e Veronica Peparini.

