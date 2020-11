Andreas Muller lascia Amici 2020/ “Ho bisogno di crescere. La mia metà Veronica…”

Andreas Muller lascia ufficialmente la scuola di Amici di Maria De Filippi dove ha trovato la propria strada professionale, ma anche l’amore. Il ballerino ha vinto l’edizione 2017 di Amici tornando, poi, nella scuola più famosa d’Italia, come professionista. Dopo aver partecipato ai festeggiamenti della ventesima edizione del talent show, con un post sui social, Andreas Muller ha annunciato l’addio al programma spiegando le motivazioni che l’hanno spinto a prendere tale decisione. “Ci tenevo a dirvi fin da subito che quest’anno non sarò presente ad Amici. Questo momento di vita particolarmente strano e difficile mi ha dato modo di pensare (anche troppo) e sono arrivato alla conclusione che avevo bisogno di una pausa”, spiega sui social il ballerino. “Sono stati anni per me veloci in cui ho fatto tantissime cose belle, ma chi mi conosce sa che sono un ragazzo troppo ambizioso per fermarmi a 24 anni”, ha aggiunto ancora Muller.

ANDREAS MULLER, I MOTIVI DELL’ADDIO AD AMICI

Andreas Muller, dopo aver trovato la popolarità nella scuola di Amici di Maria De Filippi che gli ha dato anche la possibilità di crescere dal punto di vista professionale, è pronto a spiccare il volo tuffandosi in nuove avventure. “Ho bisogno di sperimentare, di ricercare , di avere stimoli, di crescere, di iniziare anche nuovi percorsi per conoscermi ancora di più come Artista e non , questo vuol dire a volte staccarsi da ciò che abbiamo per rischiare. Tutto ciò nasce da stimoli che sento da dentro e se li blocco per troppo tempo con il passare degli anni diventeranno rimpianti”, ha scritto sui social ringraziando Maria De Filippi e tutta la redazione di Amici. Poi un ringraziamento speciale alla fidanzata Veronica Peparini: “Sai già tutto. Non sei sola. Ti amo”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA