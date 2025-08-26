Andreas Muller cambia vita dopo Amici e apre un negozio: addio alla danza? Il ballerino spiega il motivo di questa sua decisione

Andreas Muller dice addio alla danza? Una domanda che molti fan del ballerino di Amici si sono posti negli ultimi tempi e, soprattutto, nelle ultime ore, dopo la pubblicazione di un particolare reel su Instagram. In questo, Andreas ha mostrato al popolo del web il suo negozio: una struttura ancora vuota ma che presto sarà adibita al suo nuovo progetto lavorativo. Una vera e propria svolta per il futuro marito di Veronica Peparini, che sempre sul social ha poi spiegato il perché di questo cambiamento nella sua carriera.

Muller ha pubblicato una lunga riflessione sul mondo della danza, e anche sulla sua vita privata, spiegando che tante cose sono cambiate in questo campo, e spesso non in meglio. “Oggi si lavora molto per la gloria, ma a lungo andare non basta. – ha scritto il ballerino – La gloria non paga i costi del presente e del futuro, a meno che uno non abbia rendite o fortune personali. Questo settore è cambiato molto e non sempre in meglio.”

Andreas Muller cambia vita dopo Amici: “La danza? Proposte all’estero ma non lascio la mia famiglia”

Ma non è tutto: Andreas ha spiegato come, negli ultimi anni e ancora oggi, abbia ricevuto e riceva proposte lavorative all’estero ma abbia sempre preferito rifiutare per non dover lasciare l’Italia e la sua famiglia. Muller ha infatti deciso di stare vicino alla donna che ama, Veronica, e costruire con lei una famiglia, oggi fatta da due bambine: Ginevra e Penelope. “In questi quasi 10 anni ho vissuto esperienze bellissime. Ma come in tutti i mestieri ci sono rinunce e sacrifici. Ho scelto di rimanere in Italia per amore della mia famiglia”, ha ammesso ancora il ballerino, ex di Amici, che oggi vuole aprire un nuovo capitolo della sua vita, proprio grazie a questo negozio.