Andreas Muller/ L’ex di Amici e il gossip sulla relazione con Ricky: “Io gay? Tanti lo hanno pensato ma…”

Andreas Muller e il gossip sulla presunta relazione con Riccardo Marcuzzo ad Amici: quale fu il chiarimento del ballerino

Andreas Muller è tornato in TV grazie alla partecipazione a Non Sono Una Signora, show condotto da Alba Parietti su Rai 2, nei panni di She Funk. Questa sera, 27 luglio, il ballerino e coreografo si giocherà la vittoria nella finale e intanto viene riportato alla mente in gossip su una sua presunta relazione con un altro concorrente di Amici.

Andreas Muller tuona contro ex coppia del Grande Fratello Vip/ "Capite chi diventa famoso? Chi ca*o seguite?"

Era il 2017, come ricorda Biccy, quando Andreas decise di commentare il gossip sulla sua presunta omosessualità. Si pensava infatti che quella con Riccardo Marcuzzo, in arte Ricky, ad Amici fosse più che un’amicizia. In quell’occasione il ballerino però smentì, sottolineando come la loro fosse in realtà solo una bellissima amicizia. “Lo so, in tanto lo hanno pensato” – rispose Andreas Muller – “Siamo soltanto amici, ma amici-amici, legati davvero a livello profondo, un po’ come Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Ci abbiamo scherzato su, dicendoci ‘Ma sì, se facciamo il gossip vorrà dire che siamo vincenti’”.

Veronica Peparini, compagna di Andreas Muller/ Quei rumors di crisi definitivamente sepolti dopo che...

Andreas Muller felice con Veronica Peparini: “Sei anni d’amore”

Una risposta serena quella del ballerino, così come fu anche quella di Riccardo al tempo, felice della bella amicizia creata con Andreas. Un po’ di tempo dopo d’altronde è poi venuta a galla la relazione di Muller con Veronica Peparini, che ad Amici fu sua insegnante e coreografa. Oggi i due stanno insieme da oltre sei anni e sono innamoratissimi: “Il nostro amore è nato dopo il mio percorso dentro la scuola di Amici, ma un giorno ufficiale non lo abbiamo. Come ho passato questi sei anni? Siamo un po’ pazzerelli e litighiamo spesso, ma se siamo ancora qua qualcosa di forte c’è”, ha rivelato Andreas a Verissimo.

LEGGI ANCHE:

Andreas Muller, ex vincitore di Amici lancia una nuova serie-reality?/ Casting al via e fan in fibrillazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA