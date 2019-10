Andreas Muller nudo su Instagram “a disagio col mio corpo”/ “Non sono perfetto e…”

Andreas Muller apre i cassetti del suo passato condividendo con i fan un racconto della sua adolescenza. Oggi, Andreas non solo è un ballerino professionista, apprezzato dagli addetti ai lavori e dal pubblico, ma è anche un ragazzo molto corteggiato per il suo aspeto fisico. Con un corpo super allenato, Andreas Muller è considerato uno dei personaggi televisivi maschili più belli degli ultimi anni. Eppure non è stato sempre così. Andreas, infatti, su Instagram, ha pubblicato una serie di foto in cui mette in mostra i muscoli degli addominali e delle braccia spiegando anche il motivo per il quale ha scelto di rendere pubbliche tali immagini. “No filter , no niente. Metto queste foto per il semplice fatto che mi piacciono. Spiego anche il motivo: Ho sempre avuto dei problemi con me stesso sin da piccolino, forse a causa della mia cara mammina calabrese che mi riempiva la bocca di cibo per paura che morissi affamato. Mi sentivo spesso a disagio, al mare o nelle prime situazioni in cui ballando mi misi a confronto con altri ballerini”, racconta Andreas che cominciò a porsi domande sul proprio aspetto dopo un’audizione in cui gli preferirono altri ballerini.

ANDREAS MULLER, IL MESSAGGIO: “DATEVI DA FARE PER CAMBIARE, OGGI SONO FELICE”

A 17 anni, Andreas Muller tentò di realizzare il sogno di diventare un vero ballerino partecipando ad un’audizione che, però, non si concluse come aveva sperato. Pur essendo felice dell’esperienza fatta, Andreas continuò a pensare a quel provino. Cercò di andare avanti, ma non fu facile. “Anche il mio andamento di vita da studente sicuramente non mi ha aiutato visto che ero il capogruppo quando si trattava di bere di far serata o di ‘sfasciarsi’ come direbbero oggi. Insomma non sono mai stato perfetto, come tutti, ho sempre avuto le mie paranoie e le mie incertezze e i miei momenti deboli. Anche in questa foto, non sono perfetto vedo ancora cose che vorrei migliorare di me stesso” , spiega su Instagram il ballerino. Poi la svolta e la grande voglia di cambiare hanno dato ad Andreas il coraggio di lavorare duramente per diventare quello che è oggi. “È proprio questo il punto, datevi da fare per qualsiasi cambiamento voi vogliate avere e impariamo ad amarci per come siamo. Alcuni diranno lo stesso sei secco, oppure sei brutto o sei f….o, è normale. Insomma mettendoci a nudo saremo sempre soggetti a insulti. ma l’importante è come ci sentiamo noi. Io oggi mi sento bene. Sono felice di come tratto il mio corpo, di come mi prendo cura di me stesso e del fatto che se voglio qualcosa non rompo i coglioni ma vado a farla”, conclude il fidanzato di Veronica Peparini.





