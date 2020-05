Andreas Muller/ “Si riaccenderà una magia su quel palco” (Amici Speciali)

Pubblicità

Andreas Muller tra i concorrenti di Amici Speciali con Tim Insieme per l’Italia, il nuovo show condotto da Maria de Filippi in partenza da venerdì 15 maggio 2020 su Canale 5. Si tratta di un “ritorno a casa” per il ballerino vincitore di Amici 16 e successivamente diventato ballerino professionista durante la fase serale del seguitissimo talent show. C’è tanta attesa per questo nuovo show che la De Filippi ha pensato di organizzare nonostante le mille difficoltà legate all’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha costretto quasi tutti alla sospensione dei programmi. Lo stesso ballerino sui social ha voluto anticipare qualche piccolo dettaglio su quello che andrà in onda nei prossimi giorni. “Stiamo lavorando un sacco per cercare di garantire uno spettacolo piacevole e di compagnia – ha detto il ballerino su Instagram precisando – “chi mi conosce sa che sono a mille e che non vedo l’ora che sia venerdì sera. Si riaccenderà una magia che solo chi è passato su quel palco può capire. Ci vediamo venerdì, guardateci, sosteneteci. E vi prometto che proverò a essere più presente”. Non solo, Muller ha anche rivelato: “abbiamo l’opportunità di farvi divertire, rimetterci in gioco e farvi ballare”.

Pubblicità

Andreas Muller di Amici: “guardateci, sosteneteci”

Andreas Muller è più carico che mai per questa nuova avventura di “Amici Speciali”, lo show di quattro puntate condotto da Maria de Filippi e interamente dedicato alla beneficienza per l’emergenza sanitaria Covid-19. Tra i concorrenti in gara ci sarà anche il ballerino tedesco che si è fatto apprezzare e conoscere durante la quindicesima edizione di Amici di Maria de Filippi dove ha incantato con il suo talento. Un terribile incidente però gli è costato l’uscita dal programma, ma Andreas è tornato in gara l’anno successivo vincendo il programma e diventando una celebrità nel mondo della danza. Ora per Andreas è arrivato il momento di tornare sul palcoscenico come concorrente accanto ad altri grandi protagonisti delle precedenti edizioni di Amici per uno show che si preannuncia imperdibile. Un’esperienza che il ballerino condividerà anche con la sua compagna Veronica Peparini, visto che la sorella di Peparini, è una delle professoresse di danza dello show. Tra i due, infatti, è nato l’amore e oggi i due sono inseparabili.



© RIPRODUZIONE RISERVATA