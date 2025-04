La puntata andata in onda sabato scorso di Amici 24 è stata seguita da circa 4 milioni di telespettatori su Canale Cinque, con uno spettatore mancante però nella puntata. Si tratta di Andreas Muller, noto coreografo che però ha fatto chiacchierare per via della sua curiosa decisione durante la puntata di sabato sera. Muller ha infatti deciso di saltare la puntata in onda sul piccolo schermo, preferendo concedersi una serata di relax su Netflix, dove ha guardato un episodio di Nuova scena, serie musicale nella quale alcuni artisti come Geolier e Rose Villain si ritrovano a scegliere un talento del futuro.

Andreas Muller, compagno Veronica Peparini/ La differenza di età e l'arrivo delle figlie Penelope e Ginevra

E sui social lo scatto postato da Andreas Muller sui social si è rivelato utile per scatenare qualche polemica: “Ma perché? Ora questo programma sarà più interessante di Amici” si legge tra i commenti circolati sui social. Nessuna replica da parte del ballerino ed ex vincitore del programma.

Andreas Muller e il matrimonio con Veronica Peparini

Nel corso di una recente intervista concessa a Verissimo di Silvia Toffanin, Andreas Muller ha rotto il silenzio riguardo ai progetti imminenti con la compagna di vita Veronica Peparini. I due hanno infatti deciso di sposarsi, come comunicato nella trasmissione Mediaset di Canale 5. La cerimonia importante dei due sarà uno dei grandi eventi dei pros per Veronica Peparini e Andreas Muller dopo il battesimo delle figlie Penelope e Ginevra, di un anno.

Veronica Peparini e la curiosa proposta di matrimonio di Andreas Muller/ "Così diventerà mio marito"

“Stiamo valutando un po’ di location ha raccontato la coreografa che rivela di aver già visto delle opzioni per l’abito da sposa -. Sono andata anche a una sfilata. È stato bellissimo” ha spiegato Andreas Muller che dunque si appresta a vivere questo atteso momento dopo anni di fidanzamento della coppia. E non poteva mancare l’occasione di comunicarlo ufficialmente a tutti quei fan che in questi anni sono sempre stati al loro fianco.