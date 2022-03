Andreas Muller su assenza Amici 21/ “Soffro anche d’ansia, con Peparini…”

Amici 21, Andreas Muller assente: il ballerino rompe il silenzio

C’è grande attesa per il terzo serale di Amici 21, e intanto fa rumore l’assenza dal corpo di ballo dello show di Canale 5 di Andreas Muller, vincitore di Amici 16 nonché storico compagno della maestra di danza contemporanea del talent, Veronica Peparini. In molti, tra i fedeli telespettatori di Canale 5 si chiedono cosa ne sia stato di lui e i motivi della sua lontananza dal piccolo schermo, e il diretto interessato stesso si apre in merito al suo post-Amici e la sua vita vissuta a distanza dai riflettori, in un intervento condiviso tra le Instagram stories con gli utenti del web.

Andreas Muller, chi è il fidanzato Veronica Peparini/ "La nostra è come una relazione a tre.."

Confidandosi a cuore aperto con il popolo della rete, il ballerino esordisce non nascondendo il disagio che vive nell’ultimo periodo, per via di una serie di problemi. “Come sto? -sono le parole con cui Andreas Muller rompe il silenzio rispetto alle domande dei follower su Instagram- Cercherò di essere il più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. In questo momento non posso dire di essere felice”. Per il ballerino la vita è un roller-coaster: “In questo momento mi trovo nella parte più bassa, ma so per certo che ci sarà una ripresa, ma per adesso sono giù. Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento. […]”.

Amici 21 serale, annunciata la prima squadra/ Veronica Peparini fa coppia con...

E non si risparmia dichiarazioni neanche sulla sua lontananza da Amici, dove per anni ha coperto il ruolo di ballerino professionista nel corpo di ballo: ” Amici? No non ci sarò, il serale è già iniziato…”. Tra gli utenti della rete c’è anche chi gli chiede se abbia dei problemi di salute e -in merito al quesito- il ballerino non nasconde di avere in conto tra i problemi più disparati, tra cui un’operazione lasciata in sospeso per decisione maturata di sua spontanea volontà: “Penso di avere problemi di tutto ultimamente. Anche un infortunio che devo risolvere con un’operazione da dicembre 2021. Però non ho ancora intenzione di farlo, perché per me sarebbe come morire stare fermo in questo momento. Se riesco arriverò a settembre per sistemare il menisco”. E in più c’è lo stato d’ansia che lo mette a dura prova all’ordine del giorno: “Soffro anche molto d’ansia, ma ho imparato a controllarla. Dei miei amici mi hanno consigliato la psicoterapia, dovrei prenderne atto e provare”.

Amici 2022 ed.21, le squadre/ Zerbi dice addio alla Celentano? Il "terzo incomodo" è Todaro

Andreas Muller e il rapporto con Veronica Peparini oltre Amici

Amici 16 vive come un ricordo indelebile nei cuori dei telespettatori di Canale 5 per l’alchimia instauratasi tra Veronica Peparini e il ballerino Andreas Muller, poi diventati ufficialmente compagni di vita nonostante la differenza di età intercorrente tra loro, lei 51 anni, lui 25 anni. E, incalzato anche sul rapporto che lo vincola a Veronica Peparini, nell’intervento rivelatorio Andreas non nasconde inoltre di vivere un momento di alti e bassi con la coreografa: “Con Veronica ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate, noi siamo umani. Quindi non siamo disposti a pagare il pegno su Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news. Quella è finzione. Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedere in televisione. Sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al suo fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza!”

Insomma, come ogni altro comune mortale, Andreas Muller vive una vita fatta di alti e bassi: chissà che l’ex Amici non possa tornare presto a intrattenere i telespettatori, con un ritorno in grande stile proprio al talent che lo ha reso celebre, Amici di Maria De Filippi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA