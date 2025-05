Andreas Muller sogna il ritorno ad Amici: l’elogio al programma

Andreas Muller è uno dei ballerini più amati della storia di Amici di Maria De Filippi, cui ha preso parte prima concorrente e poi come ballerino professionista. Vincitore dell’edizione del 2016/17, è stato poi ingaggiato dalla conduttrice all’interno del corpo di ballo lasciando una traccia indelebile di sé nella storia del programma. A distanza di pochi anni dal grande successo, e dopo aver vissuto la grande gioia della paternità al fianco di Veronica Peparini con la nascita delle figlie gemelle Penelope e Ginevra, il ballerino sogna di ritornare in pista.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha infatti ammesso che non gli dispiacerebbe fare ritorno nel talent show che tanta popolarità gli ha dato, elogiandolo e sottolineandone il merito di aver elevato la disciplina della danza nel nostro Paese: “Oggi tornerei a lavorare ad Amici. È il programma che nel nostro Paese, a livello di danza, offre più di qualsiasi altro format”.

Andreas Muller: “Mi piacerebbe molto diventare insegnante di Amici“

Dopo essere stato in passato concorrente, vincitore e successivamente professionista nel corpo di ballo, Andreas Muller ora sogna uno step ancor più importante: rivestire il ruolo di insegnante dietro la cattedra del programma. “Mi piacerebbe molto – ha ammesso nel corso dell’intervista – Ad Amici mi sono nutrito di danza, dopo mi sono dedicato agli spettacoli dal vivo, al teatro e ai concerti, per cui penso che oggi avrei le conoscenze e le competenze giuste per rivestire quel ruolo”. Sarà davvero l’occasione per il pubblico per rivederlo nel programma, ma questa volta nei panni di coach?