Andreas Muller ‘tradisce’ Veronica ad Amici/ Bacio a distanza ma rosa rossa a Maria

Andreas Muller fa il suo ritorno in grande stile ad Amici 2021. Il settimo serale lo ritrova infatti grande protagonista: è lui ad esibirsi durante la prima manche per dimostrare i due guanti di sfida lanciati dalla sua compagna Veronica Peparini. Così arriva una prima volta per una performance di hip hop e una seconda volta per un’improvvisazione che vede poi in sfida Alessandro da una parte e Samuele dall’altra. Anche Andreas mette quindi in scena un’improvvisazione sulle note di Rose rosse per te di Massimo Ranieri. Alla fine dell’esibizione, prende una rosa dalla giacca e, proprio quando tutti credevano stesse per donarla alla sua compagna Veronica Peparini, Andreas va verso Maria De Filippi e la regala a lei. A Veronica, in segno di ‘scuse’ per il gesto mancato nei suoi confronti, Andreas manda un bacino a distanza. Lei accetta con gioia e sorride al gesto del fidanzato che rivedremo in studio nel corso delle prossime sfide di ballo per le dimostrazioni delle performance.

Andreas Muller/ "Veronica Peparini? Tante pazzie per stare con lei, litigato con..."

LEGGI ANCHE:

SAMUELE BARBETTA, CHI È?/ Ballerino ad Amici 20: esame della De Filippi, Celentano..Andreas Muller lascia Amici 2020/ "Ho bisogno di crescere. La mia metà Veronica..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA