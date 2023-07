Andreas Muller tuona contro ex coppia del Grande Fratello Vip/ “Capite chi diventa famoso? Chi ca*o seguite?”

Grande Fratello Vip, ex coppia richiede ai fan una cucina da 13.000 euro

Sta diventando un vero e proprio caso la presunta folle richiesta di un ex coppia del Grande Fratello Vip al suo amato fandom. Tutto è nato da una segnalazione resa pubblica dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che sui suoi profili social ha portato a galla un retroscena sconvolgente arrivato direttamente da una fan di questa coppia, che al momento resta ignota. I due ex gieffini (è ignota anche l’edizione del reality cui si fa riferimento) avrebbero infatti richiesto al proprio fandom come regalo una cucina di ben 13.000 euro. I fan avrebbero voluto fare loro un regalo e, per non sprecare soldi, hanno direttamente chiesto alla coppia cos’avrebbero voluto ricevere: tale richiesta dalla cifra folle, però, mai se la sarebbero immaginata.

Il caso ha fatto il giro del web ed è stato riportato dalle principali testate di gossip, rendendo virale il discusso episodio. In molti si sono fatti un’idea a riguardo, e quanto accaduto è arrivato dritto anche agli occhi e alle orecchie di Andreas Muller.

Andreas Muller sbotta contro gli ex GF Vip: “Capite come siamo messi?“

L’ex vincitore di Amici, nonché ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi e compagno della coreografa Veronica Peparini, ha tuonato sui social appresa la notizia. In una Instagram story, riportata anche da Gossip e Tv, ha ricondiviso l’articolo di Trash Italiano sull’argomento e, con sdegno, si è sfogato senza mezze misure: “Capite come siamo messi? Chi diventa famoso? Chi ca**o seguite? E chi mandiamo in televisione?”.

L’attacco di Andreas Muller a tali ex concorrenti del Grande Fratello Vip è durissimo, ed è indirizzato soprattutto a chi spesso segue questi personaggi in televisione e chi li rende famosi sul piccolo schermo. La furia del ballerino sui social ha trovato d’accordo numerosi utenti, e le folli richieste di questa misteriosa coppia hanno suscitato sdegno sul web.

