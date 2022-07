Andreas Muller: “Veronica Peparini? Nessuna crisi”/ “Vorrei sposarmi, avere figli…”

Andreas Muller smentisce la crisi con Veronica Peparini

Nessuna crisi di coppia tra Andreas Muller e Veronica Peparini. A smentire i rumors su un presunto allontanamento tra i due è proprio Andreas Muller che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, racconta di aver superato un momento difficile grazie all’amore e al supporto di Veronica Peparini con cui condivide successi e insuccessi. Oggi, Andreas ha ritrovato la voglia di ballare, lavorare e di realizzare tutti i suoi sogni. Nonostante spesso si allontani dai social e non pubblichi niente con Veronica, il ballerino racconta che non c’è stata alcuna crisi con Veronica spiegando che, forse, i rumors potrebbero essere nati dalla sua scelta di acquistare un appartamento.

“Nell’ultimo periodo ho acquistato un appartamento e questo può aver fatto pensare che fosse successo qualcosa. Invece ho acquistato una casa e ho pur sempre 26 anni e, al di là della mia storia, se posso investire, lo faccio. Ma non ho preso l’appartamento solo per me, è qualcosa che ho fatto per tutti e due. Oltretutto è pure vicino a casa di lei”, racconta Andreas che svela come, convivendo, alternano le notti tra la casa in cui hanno sempre abitato e quella che ha acquistato da poco.

Andreas Muller e il sogno del matrimonio

Andreas Muller che ha 25 anni meno di Veronica Peparini, nel corso dell’intervista a Nuovo, assicura di non aver mai risentito della differenza d’età con la compagna con la quale vive momenti di passione, ma anche momenti in cui viene meno come accade a tutte le coppie. “Ci sono alti e bassi come in ogni coppia. Però abbiamo sempre vissuto in maniera naturale e normale il nostro rapporto nella sua interezza. Quindi sì, ci sono momenti in cui la passione è alle stelle e momenti in cui è alle stalle. Il fatto che a volte ci allontaniamo ed altre ci avviciniamo è in parte dovuto al lavoro, ma nella vita ci siamo sempre ritrovati”, spiega.

E sul futuro: “Mi piace l’idea di sposarmi e avere dei figli, ma ho appena compiuto 26 anni e ad oggi non mi do scadenze“, confessa il ballerino.











