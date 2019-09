Andreas Muller/ Veronica Peparini si sono lasciati? Il chiarimento (Amici Celebrities)

Al rientro dalle vacanze, Andreas Muller si è subito messo all’opera con i suoi progetti autunnali. Il ballerino è impegnato con le coreografie per Flash Mod, la prima Influencer Crew dedicata al mondo dell’arte. Lo vediamo in un video in particolare mentre prepara le coreografie in sala prove: movimenti precisi e sensuali che hanno spinto i follower a regalargli oltre 170 mila cuoricini. Questa sera, sabato 21 settembre 2019, Andreas Muller invece sarà presente nello studio di Amici Celebrities come ballerino professionista. I fan che non vedono l’ora di poterlo rivedere in attivo con le sue esibizioni non verranno quindi delusi. “Sono sicuro che già sapete dove ci vedremo”, scrive in un post lo scorso lunedì iniziando il countdown per il debutto del programma. Intanto continuano ad emergere voci di corridoio sulla possibile frattura fra il ballerino e un altro volto storico del programma di Maria De Filippi, Veronica Peparini.

ANDREAS MULLER E VERONICA PEPARINI SI SONO LASCIATI?

I due hanno una relazione e secondo alcuni sarebbe tutto finito, forse in seguito al termine delle vacanze estive, trascorse insieme. Li vediamo infatti in una serie di scatti, sorridenti o seri a seconda dei commenti degli utenti e anche della volontà di lei di togliere l’armonica al fidanzato. Altri progetti in arrivo per Andreas Muller e forse per Veronica Peparini. Il ballerino di Amici Celebrities ha fatto non poco preoccupare tutti i suoi fan in questi ultimi giorni, svanendo per qualche tempo dai social e chiudendosi in un improvviso silenzio. I mal pensanti hanno subito parlato di una rottura della relazione fra i due, ma a quanto pare non è così. Al suo ritorno sui social, Andreas ha chiarito il motivo della sua assenza parlando di impegni lavorativi e una vita fatta di alti e bassi. Annunciando tra l’altro l’arrivo di grandi sorprese che coinvolgono un ‘noi’. “Vi renderò partecipi di tutto il lavoro che stiamo facendo”, dice infatti. Quel plurale è forse riferito proprio a Veronica?

…IL CHIARIMENTO DI ANDREAS MULLER

Sembra proprio di sì, visto che il ballerino si è affrettato anche a chiarire che la sua vita privata non ha subito cambiamenti nell’ultimo periodo e che sia lui che la fidanzata stanno bene. Parole confermate tra l’altro dalle Stories in cui la coppia si mostra insieme e unita. La giornata di oggi tra l’altro sarà doppiamente importante per Muller. Non ci sarà solo il debutto di Amici Celebrities per il giovane artista, ma anche l’inaugurazione degli Urban Studios di Ancona. Come rivela Ancona Today, Andreas e Veronica saranno insieme per aprire la stagione della nuova scuola di danza, primi ospiti del programma di studio previsto alla Baraccola e in seguito guide di tre ore di lezioni che si svolgeranno il prossimo 29 settembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA