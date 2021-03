Andreas Muller/ “Veronica Peparini? Tante pazzie per stare con lei, litigato con…”

Andreas Muller sarà al serale di Amici? Una domanda che in tanti si stanno ponendo in queste ore, vista la decisione del ballerino di non essere nel cast dei professionisti del talent in occasione della fase del quotidiano. Andreas ha infatti deciso di dedicarsi ad altri progetti e lasciare per un po’ il palco di Canale 5 che tanto lo ha reso noto e che, soprattutto, gli ha fatto trovare l’amore.

Andreas è infatti il compagno di Veronica Peparini, maestra di ballo ad Amici ed ex insegnante dello stesso Muller. Proprio tra una prova ed un’esibizione i due si sono infatti innamorati e oggi sono circa tre anni che stanno insieme. Una storia però non facile, come Veronica e Andreas hanno precisato nel corso di un’intervista doppia pubblicata poi su Youtube.

Andreas Muller e Veronica Peparini: “La nostra storia? Incasinata”

Circa un mese fa, nel giorno di San Valentino, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno deciso di rispondere alle tantissime curiosità dei fan sulla loro storia d’amore, iniziata ufficialmente un marzo di tre anni fa, in una data che non ricordano. Una storia che oggi la Peparini definisce “Vivace, seria, ma è anche incasinata, litigarella!” perché tra loro di scontri non mancano. Un amore iniziato in modo complicato, come entrambi fanno sapere, che ha dovuto affrontare non pochi ostacoli, a quanto pare, esterni alla coppia. “Abbiamo fatto tante pazzie per stare insieme, litigato con mezzo mondo!” ha ammesso Andreas nel corso dell’intervista, ricordando di chilometri e chilometri fatti ogni giorno anche solo per vederla pochi minuti.

