Andreas Muller/ Veronica Peparini un amore da raccontare… (Amici Speciali)

Andreas Muller ha scritto un libro insieme alla compagna Veronica Peparini. La coppia, nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove si sono conosciuti quando lei era insegnante e lui allievo, ha scritto un romanzo dal titolo “L’amore non ha età”. Il titolo scelto sembra essere un riferimento alla differenza d’età che c’è tra Andreas e la Peparini. Quest’ultima, infatti, ha 49 anni mentre Andreas Muller ha da poco compiuto 24 anni. La coppia, dunque, avrà deciso di raccontare la propria storia d’amore in un libro? SIl libro, edito da Mondadori, uscirà il prossimo 9 giugno 2020. “Contro ogni previsione. Ci siamo avvicinati come artisti, anzitutto”, si legge nella prefazione del libro in cui i due parleranno anche di danza, la disciplina che li ha fatti incontrare e innamorare. Un rapporto, quello tra Andreas e la Peparini nati gradatamente e che li ha portati ad analizzarsi quando quel sentimento di stima e affetto si è trasformato in qualcosa di più profondo. Insieme, hanno così affrontato “tutte le difficoltà, i pregiudizi e le insicurezze: per stare insieme, semplicemente”.

ANDREAS MULLER, LA DEDICA D’AMORE PER VERONICA PEPARINI

Nonostante la differenza d’età, Andreas Muller e Veronica Peparini sono sempre più uniti e innamorati. Oltre a condividere la passione per la danza, i due vivono un rapporto che rende sereni entrambi. L’insegnante di Amici, in occasione del 24esimo compleanno del suo compagno gli ha così dedicato una frase importante con cui gli ha espresso tutto il suo amore. “Auguri Vita mia… mi piace saper distinguere questo sorriso da tutto!“. Un augurio che ha conquistato migliaia di like e commenti tra i quali spicca proprio quello di Andreas. “Wow! La frase mi uccide! Ti amo”, ha risposto il ballerino che, nella Peparini, ha trovato la donna con cui costruire una storia stabile. Questa sera, Andreas Muller non sarà uno dei concorrenti di Amici Speciali che si giocherà la finale. Tuttavia, la scuola di Amici, oltre ad avergli dato la possibilità di trasformare la passione per la danza in un vero lavoro, gli ha donato l’amore di una donna che è ormai al suo fianco da diverso tempo.





