Andreas Muller/ Sempre al fianco di Veronica Peparini… (Amici Celebrities)

Andreas Muller è ormai una delle pietre miliari di Amici Celebrities e non potrebbe essere altrimenti. Il ballerino spicca rispetto al resto del cast quando si tratta di ballo e anche se la sua visibilità è pari a quella del collega Sebastian Melo Taveira, quel capello biondo che ha optato per il suo look lo rende facilmente individuabile sul piccolo schermo. Nella scorsa puntata, Andreas si è seduto al fianco dei concorrenti dei Blu fin dai primi istanti, subito dopo l’ormai canonica sigla iniziale. Lo ritroviamo poi al fianco di Francesca Manzini per la prova immunità, ma il meglio di se stesso lo regala senza dubbio durante la prova a due con la stessa concorrente. Movimenti sinuosi, una favola d’amore grazie alla canzone di Ornella Vanoni, Mi sono innamorato di te, e tanti momenti in cui due sembrano persino arrivare a baciarsi. Semplicemente perfetti, entrambi, ma è in Muller che vediamo tutto lo spettro di emozioni che vuole rappresentare in quel momento, prima di vedere il suo amore seduta ad un tavolo con un altro. Clicca qui per rivedere il video di Andreas Muller e Francesca Manzini.

Andreas Muller: sempre al fianco di Veronica Peparini

Occhi puntati ancora una volta su Andreas Muller e le sue ultime prodezze ad Amici Celebrities. Prove a non finire per il ballerino e coach dei Blu, mentre rievoca su Instagram tutte le emozioni provate durante l’esibizione con Francesca Manzini. “Una bolla magica“, sottolinea su Instagram, ringraziando Giuliano Peparini per lo splendido quadro. Durante il tempo libero, per Andreas c’è invece l’occasione di presentarsi con Veronica Peparini all’anteprima romana di Maleficent – Signora del male, il film d’animazione della Disney. Li vediamo di fronte al cartellone, vestiti in abito elegante e total black, mentre due ali enormi e nere sembrano spuntare da dietro la schiena di entrambi. Clicca qui per guardare la foto di Andreas Muller e Veronica Peparini. Grazie al ballerino possiamo anche assistere a parte della presentazione, in cui spicca Angiolina Jolie. Solo brevi istanti immortalati nelle Stories, prima di ritornare nel dietro le quinte e soprattutto mostrarci cosa succede lontano dalle telecamere nella scuola di Maria De Filippi. Purtroppo non possiamo sapere che gli abbia detto Giordana Angi, mentre cerca di nascondere il viso con le braccia.

