Andreas Muller/ Video: le fan approvano il ballo con Sebastian (Amici Celebrities)

Purtroppo i fan di Andreas Muller hanno dovuto ingoiare di nuovo un boccone amaro durante la puntata di Amici Celebrities della settimana scorsa. Sempre più invisibile rispetto ai primi appuntamenti, il noto ballerino è rimasto in disparte quasi tutto il tempo. L’unica eccezione però ha regalato agli ammiratori una delle parentesi più interessanti e divertenti del talent: la sua collaborazione con Sebastian Melo Taveira per un passo a tre, anzi a quattro, con Massimiliano Varrese. Per riuscire a portare a casa la vittoria nel primo girone, il tutor dei Blu ha unito le forze con il collega/rivale, mettendo in piedi una coreografia realizzata per uno dei brani più famosi di Gino Paoli, Quattro Amici. “Non potete farmi questo, io vi amo“, dice una fan commentando l’esibizione inaspettata. Vestito con pantalone rosa e maglietta viola, Andreas è rimasto in primo piano per la maggior parte del tempo e verso la fine della performance ha persino oscurato il semifinalista. Movimenti fluidi come sempre e una leggerezza che ha entusiasmato Platinette e Giuliano Peparini, inquadrati mentre stavano sorridendo grazie alla coreografia. Clicca qui per guardare il video di Andreas Muller.

Andreas Muller: ballerà di più durante la finale?

Colpisce sempre Andreas Muller e ora è felice di vedere ad un passo dalla finale due dei rampolli della sua squadra. Amici Celebrities si concluderà oggi e i fan sono già alle prese con la nostalgia, soprattutto perché bisognerà attendere del tempo prima di rivedere il ballerino di nuovo in azione. Quasi silenzioso anche sui social, Andreas ha scelto di pubblicare una foto in cui mostra il completo, la camicia nera in contrasto con quella bianca di Sebastian Melo Taveira, che gli siede affianco. “Sempre bravissimi, perfetti, armonici, emozionanti“, scrive una fan per complimentarsi della coreografia fatta da entrambi i professionisti. Clicca qui per guardare la foto di Andreas Muller e Sebastian Melo Taveira. Il ballerino però non dimentica anche altri amici, che decide di ricordare nelle Storie. Spunta infatti il volto di Alessio Padula, che in quella foto in particolare ricorda molto un mix fra Joker e Damiano David, il frontman dei Maneskin. “Matto, ma quando balla è bello guardarlo“, si limita a scrivere Andreas.

